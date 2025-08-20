লক্ষ্মীপুরে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা, দুজন আটক

লক্ষ্মীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থীদের ওপর নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের হামলার অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার দুপুরে ক্যাম্পাসে এই হামলা হয়। এ ঘটনায় ছাত্রলীগের কর্মী ফারদিন হাসান ও জুনাইদ হোসেন নামের দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশ ও শিক্ষার্থীরা জানান, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে পলিটেকনিক ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহামুদুল হাসান প্রিয়র অনুসারী ফারদিন ও জুনাইদ সাধারণ শিক্ষার্থী আবদুল মান্নানের ওপর হামলা ও মারধর করেন। এরপর সাধারণ শিক্ষার্থীরা দুজনকে ধাওয়া করলে পালিয়ে যান তাঁরা। বুধবার দুপুরে দুজন ক্যাম্পাসে এসে একপর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেন। খবর পেয়ে সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল-শিবিরের নেতা-কর্মীরা জড়ো হয়ে দুজনকে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন।
পলিটেকনিক সূত্রে জানা গেছে, ছাত্রলীগ নেতা মাহামুদুলসহ অন্যরা আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ক্যাম্পাস থেকে আত্মগোপন করেন। তবে সম্প্রতি ছাত্রলীগ কর্মী ফারদিন, জুনাইদসহ একটি অংশ ক্যাম্পাসে জড়ো হওয়ার চেষ্টা করছিলেন।
পলিটেকনিক ছাত্রদলের সভাপতি মো. শাহীন ও ছাত্রশিবিরের সভাপতি শাহাদাত ইসলাম আরমান জানান, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা একসময় ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। তাঁদের অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ ছিল শিবির-ছাত্রদলসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ছাত্রলীগের কর্মী ফারদিন ও জুনাইদ সাধারণ শিক্ষার্থী মান্নানের ওপর হামলা করেন পাশাপাশি নানা অজুহাতে ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করেন। তাঁদের গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে তুলে দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের ঠাঁই হবে না।
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ বলেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের হামলার অভিযোগে দুজনকে আটক করা হয়েছে। আটক দুজনই ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।