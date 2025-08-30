হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সৈকতে ভেসে এল উখিয়ার সেই স্কুলছাত্রদের লাশ

কক্সবাজার প্রতিনিধি

উখিয়ায় মাছ ধরতে গিয়ে সাগরে নেমে মারা গেছে দুই ছাত্র। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের উখিয়ায় সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া দুই স্কুলছাত্রের লাশ সৈকতে ভেসে এসেছে। আজ শনিবার দুপুরে একজন ও গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে অন্যজনের লাশ সৈকতে ভেসে আসে। উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মৃত ছাত্ররা হলেন জালিয়া পালং ইউনিয়নের মনখালী গ্রামের প্রবাসী নজির হোসেনের ছেলে সায়েম বাবু ও নূর হোসেনের ছেলে হাবিবুল আবছার। তারা স্থানীয় উপকূলীয় উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের মনখালী এলাকায় সাগরে মাছ ধরতে নেমে তারা নিখোঁজ হয়েছিল।

ওসি জিয়াউল হক জানান, গতকাল দিবাগত রাতে সায়েম ও আজ দুপুরে কোস্ট গার্ড ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় হাবিবুলের লাশ উদ্ধার করা হয়। ওসি বলেন, পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়া দুই স্কুলছাত্রের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত এলাকায় সাগরে তলিয়ে গিয়ে চলতি বছর অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া গত ৭ জুলাই হিমছড়ি সৈকতে গোসলে নেমে নিখোঁজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অরিত্র হাসানের এখনো সন্ধান মেলেনি।

