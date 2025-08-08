হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

লক্ষ্মীপুরে পুকুর থেকে তরুণের লাশ উদ্ধার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরে পুকুর থেকে রাহাত হোসেন (১৮) নামের এক তরুণের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে সদর উপজেলার চররুহিতা ইউনিয়নের কাঞ্চনি বাজার এলাকার একটি পুকুরে লাশটি পাওয়া যায়।

রাহাত রায়পুর উপজেলার খাসেরহাট এলাকার মো. ইব্রাহিমের ছেলে। ছোটবেলায় তাঁর মা মারা যাওয়ায় তিনি চররুহিতায় নানাবাড়িতে বড় হন। তাঁর নানা সৈয়দ উজ্জামান ও নানি আলেয়া বেগম চররুহিতা মজিব কন্ট্রাক্টর বাড়ির বাসিন্দা।

রাহাতের মামি রিক্তা আক্তার রিপা জানান, রাহাত ইলেকট্রিক কাজ করতেন। সকালে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। দুপুরে বাজারের দোকানদার সাদ্দাম হোসেন মোবাইলে খবর দেন যে রাহাত মারা গেছেন। তিনি বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা মনু মিয়া আমিন বাড়ির পাশের নির্মাণাধীন ভবনের পুকুরে গিয়ে দেখি তার লাশ ভাসছে। পরে পুলিশ ও স্থানীয় লোকদের সহায়তায় লাশটি উদ্ধার করা হয়। আমরা তার মৃত্যুর সঠিক কারণ উদ্‌ঘাটনে তদন্তের দাবি জানাই।’

লক্ষ্মীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তরুণের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ইলেকট্রিক শক না অন্য কোনো কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে—বিষয়টি এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে সড়কের পাশে নারীর সন্তান প্রসব, হাসপাতালে পাঠাল পুলিশ

‘মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিতে’ যুবককে গুলি করে হত্যা, ‘মূল হোতা’ গ্রেপ্তার

হাতিয়া মাছঘাট থেকে ৯টি আগ্নেয়াস্ত্র ও হাতবোমা জব্দ

চট্টগ্রামে ধসে পড়া সেতু পরিদর্শনে শিল্প উপদেষ্টা

রামগড়ে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

শিক্ষার্থীদের কারিগরিমুখী করতে সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে, জানালেন সচিব

মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ক্রোক থাকবে এস আলমের ২০০ কোটির সম্পত্তি

চট্টগ্রামে সেতু ধসের ঘটনায় ৪ সদস্যের তদন্ত কমিটি

নিখোঁজের দুই দিন পর গোরস্তানে মিলল নির্মাণশ্রমিকের লাশ

২০ বছরের সাজা এড়াতে ২৩ বছর পলাতক, অবশেষে গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা