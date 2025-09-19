ঋণ পরিশোধ না করে ব্যাংকের নামেই এস আলমের ১৩ মামলা

ঋণের টাকা শোধ না করে এবার উল্টো পাওনাদার ব্যাংকের বিরুদ্ধে মামলা করছে বিতর্কিত শিল্পগ্রুপ এস আলম। বিনিয়োগকারী ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে গত মে মাস থেকে এ পর্যন্ত ১৩টি মামলা করেছে গ্রুপটি। সেসব মামলায় ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ১৬ হাজার ২৭০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে তারা। এতে ব্যাংকগুলোর ঋণের টাকা আদায়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।
২০২৪ সালে সরকার পরিবর্তনের পর এস আলম গ্রুপের কর্ণধাররা গা ঢাকা দেওয়ায় ঋণ আদায়ে আইনের আশ্রয় নিচ্ছে পাওনাদার ব্যাংকগুলো। পাওনাদার ব্যাংক ও আদালতের তথ্যমতে, এস আলমের কাছ থেকে ৬৪ হাজার ২৯৮ কোটি টাকা পাওনা আদায়ে এ পর্যন্ত ৩৩টি মামলা করা হয়েছে চট্টগ্রামের অর্থঋণ আদালতে। ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ও জনতা ব্যাংক এসব মামলা করেছে।
এসব মামলায় এস আলমসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে আদালতের। যদিও গ্রুপটির বেশির ভাগ কর্ণধার ইতিমধ্যে দেশত্যাগ করেছেন বলে তথ্য রয়েছে ব্যাংকের কাছে। কিন্তু গত এক বছরেও কোনো ঋণ শোধ না করে উল্টো ব্যাংকের বিরুদ্ধে মামলা করছে গ্রুপটি।
আদালতের তথ্যমতে, বিনিয়োগকারী ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত ১৩টি মামলা করেছে এস আলম গ্রুপ। যেসব মামলায় ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ১৬ হাজার ২৭০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে।
ইসলামী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এস আলম গ্রুপ গত মে মাস থেকে এ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে ১২টি মামলা করেছে। এর মধ্যে ৭টি চট্টগ্রাম জজকোর্ট ও ৫টি ঢাকা জজকোর্টে।
এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাইফুল আলম মাসুদ বাদী হয়ে করা একটি মামলায় ইসলামী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে ১০ হাজার ৫৩৮ কোটি টাকা। এ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে গ্রুপটির অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ইনফিনিটি সিআর স্ট্রিপস ইন্ডাস্ট্রিজ ২ হাজার ৭৩৭ কোটি, এস আলম কোল্ডরোল্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ২ হাজার ৫৫৭ কোটি, এস আলম স্টিলস ২৯২ কোটি, ডেল্টা অয়েল রিফাইনারি ১০৩ কোটি, সেঞ্চুরি ফুড প্রোডাক্টস ৮ কোটি, এস আলম রিফাইনড সুগার ৫ কোটি, এস আলম স্টিলস ৫ কোটি, এস আলম সুপার এডিবল অয়েল ৫ কোটি, এস আলম ভেজিটেবল অয়েল ৫ কোটি এবং এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস ৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের মামলা করেছে।
ঢাকার জজকোর্টে করা ৫টি মামলায় ইসলামী ব্যাংক ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি, সোশ্যাল ইসলামী, ইউনিয়ন ও এক্সিম ব্যাংককে বিবাদী করা হয়েছে।
এ বিষয়ে ইসলামী ব্যাংকের এসভিপি ও খাতুনগঞ্জ শাখার ব্যবস্থাপক জামাল উদ্দিন বলেন, ‘এস আলম ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণের নামে যে টাকা লুট করেছেন, তা উদ্ধার করা খুব কঠিন হয়ে যাবে। এস আলম ও গ্রুপটির সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণের টাকা উদ্ধারে ইতিমধ্যে আমরা ১৯১টি এনআই অ্যাক্ট (চেক প্রত্যাখ্যান) ও ১৭ অর্থঋণ মামলা করেছি। এ ছাড়া ঋণের বিপরীতে গ্রুপটির জামানত রাখা সম্পত্তি ও জামানতের বাইরে থাকা সম্পত্তি আইনি প্রক্রিয়ায় (আদালতের মাধ্যমে) অ্যাটাচমেন্ট করে নিলামে তোলার চেষ্টা করছি। কিন্তু লুটপাট করা গ্রুপটি এখন উল্টো ব্যাংকের বিরুদ্ধে মামলা করছে। এসব মামলা ঋণের টাকা উদ্ধারপ্রক্রিয়াকে বিলম্ব করা ও সম্পত্তির নিলাম ঠেকানোর অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।’
ইসলামী ব্যাংকের মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী সৈয়দ মোহাম্মদ হারুন বলেন, ব্যাংকের বিরুদ্ধে এস আলমের করা বেশির ভাগ মামলায় তারা ঋণগ্রহীতা হিসেবে অস্বীকার করছে। যদিও ব্যাংকিং লেনদেনের নথি ও ঋণের গন্তব্য সব বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, নামে-বেনামে নেওয়া এসব ঋণের বেনিফিশিয়ারি এস আলম গ্রুপ। কিছু মামলায় ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর ব্যাংক বিনিয়োগ বন্ধ করে দেওয়ায় প্রতিষ্ঠান-কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে। অথচ ওই সময় থেকে ঋণগ্রহীতাদের খোঁজ পাচ্ছে না বিনিয়োগকারী ব্যাংক। সময়মতো ঋণ শোধ না করায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে খেলাপি মামলা করাসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে।
ইসলামী ব্যাংক ছাড়াও জনতা ব্যাংক আগ্রাবাদ করপোরেট শাখার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে একটি রিট করেছে এস আলমসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মেসার্স আনছার এন্টারপ্রাইজ।
জনতা ব্যাংকের ডিজিএম ও আগ্রাবাদ করপোরেট শাখার ব্যবস্থাপক মো. ফজুলল হক বলেন, ‘২০২২ সালের শেষ দিকে ৩৪০ কোটি করে ৬৮০ কোটি টাকার ঋণ (এসওডি) নিয়েছে এস আলমসংশ্লিষ্ট দুই প্রতিষ্ঠান মেসার্স আনছার ও মেসার্স মুরাদ এন্টারপ্রাইজ। ঋণের বিপরীতে দুটি প্রতিষ্ঠানেরই ৩৮০ কোটি টাকা করে এফডিআর লিয়েন করা আছে। ২০২৪ সালে সরকার পরিবর্তনের পর ওই দুই গ্রাহকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এফডিআরগুলো নগদায়নের জন্য ফার্স্ট সিকিউরিটি ও ইউনিয়ন ব্যাংকে কয়েকবার চিঠি দিয়েছি। কিন্তু ব্যাংক দুটি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নগদ টাকার সংকটের কথা উল্লেখ করে এফডিআর নগদায়ন করছে না।’
আনছার এন্টারপ্রাইজের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী শেখ জুলফিকার বুলবুল চৌধুরী বলেন, ৩৮০ কোটি টাকার স্থায়ী আমানত (এফডিআর) লিয়েন রেখে জনতা ব্যাংক থেকে ৩৪০ কোটি টাকা ঋণ নেয় আনছার এন্টারপ্রাইজ। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে এফডিআর নগদায়ন করে পাওনাদার ব্যাংক ঋণের টাকা সমন্বয় করবে, এটিই নিয়ম। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তা না করে ঋণগ্রহীতার ঋণের ওপর নিয়মিত সুদ যোগ করছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। তাই এই রিট করা হয়েছে। রিটের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আদালত (বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি সাথিকা হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ) এই ঋণের ওপর সুদ যোগ করা থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যাংকের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ দিয়েছেন।
ঋণ নেওয়া মেসার্স আনছার এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আনছারুল আলম চৌধুরী। তিনি এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম মাসুদের ফুফাতো ভাই। আনছারের নামে জনতা ও ইসলামী ব্যাংকে ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ রয়েছে।
অন্য ঋণগ্রহীতা মেসার্স মুরাদ এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ গোলাম সরওয়ার চৌধুরী (মুরাদ)। তিনি সাইফুল আলমের চাচাতো বোনের ছেলে অর্থাৎ ভাগ্নে। মুরাদের নামে জনতা, ইসলামী, ফার্স্ট সিকিউরিটি, ইউনিয়ন ও গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক মিলিয়ে ১ হাজার ৬৭২ কোটি টাকার বেশি ঋণ রয়েছে।
শুধু ক্ষতিপূরণের মামলা নয়, ঋণখেলাপি হওয়ায় ইসলামী ব্যাংক গ্রুপটির সম্পত্তি নিলামে তুললে তা কিনতে আগ্রহীদের বাধা দিচ্ছে এস আলম গ্রুপ। নিলামে তোলা সম্পত্তি না কেনার জন্য ইতিমধ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছে গ্রুপটি।
ইসলামী ব্যাংকের এসভিপি ও খাতুনগঞ্জ করপোরেট শাখার ব্যবস্থাপক মো. জামাল উদ্দিন বলেন, এস আলম রিফাইনড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজের কাছ থেকে ১০ হাজার ৫৩৮ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ আদায়ে প্রতিষ্ঠানটির সম্পত্তি নিলামে তোলা হয়। কিন্তু তা না কেনার জন্য পত্রিকায় সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে এস আলম। এ ছাড়া সম্পত্তি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে মামলা করে গ্রুপটি। এতে গ্রুপটির কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায় কঠিন হয়ে পড়ছে।
মামলায় এস আলমের দাবির বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি গ্রুপটির মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী এস এম শওকত হোসাইন।
ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুক খান বলেন, ‘গত সাত বছরে ইসলামী ব্যাংকের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এস আলম। এরপরও গ্রাহকদের আস্থায় আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। এস আলমের কাছ থেকে ঋণের টাকা উদ্ধারে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি। ঋণের বিপরীতে জামানত রাখা সম্পত্তির পাশাপাশি গ্রুপটির বেশ কিছু সম্পত্তি চিহ্নিত করেছি। আইন সেসব সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আমাদের পাওনা আদায়ের ক্ষমতা দেয়, আমরা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।’
আওয়ামী লীগ আমলে ব্যাংকিং খাতে চলা লুটপাটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকের একটি হলো ইসলামী ব্যাংক। কারণ, এই ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে এস আলম বের করে নিয়েছে প্রায় ৮৮ হাজার কোটি টাকা। এই ঋণের অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ প্রায় ৫২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ শাখা থেকে।