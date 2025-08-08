হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চকরিয়ায় পিকআপ-কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত চালকের মৃত্যু

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

মো. ওসমান গণি। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার পিকআপ ভ্যান ও কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত মো. ওসমান গণি (২২) মারা গেছেন। আজ শুক্রবার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। তিনি পিকআপ ভ্যানের চালক ছিলেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের উপজেলার খুটাখালী মেধাকচ্ছপিয়া এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওসমান গণি উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের বাজারপাড়া গ্রামের মৃত কামাল উদ্দিনের ছেলে।

চকরিয়া উপজেলার মালুমঘাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেদী হাসান বলেন, গতকাল বিকেলে মহাসড়কের মেধাকচ্ছপিয়া এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপ ভ্যানের চালক ওসমান গণি গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় হাইওয়ে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে নিকটস্থ মালুমঘাটের মেমোরিয়াল খ্রিষ্টান হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ওসি আরও বলেন, চমেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওসমান গণি আজ সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মারা যান। দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ও কাভার্ড ভ্যান জব্দ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

