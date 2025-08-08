হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

২০ বছরের সাজা এড়াতে ২৩ বছর পলাতক, অবশেষে গ্রেপ্তার

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার আসামি জসিম উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালী হাতিয়ায় একটি জিআর মামলায় জসিম উদ্দিন (৫৫) নামে এক আসামিকে ২০ বছরের সাজা দেন আদালত। সাজা থেকে বাঁচতে প্রকৃত নাম-ঠিকানা পরিবর্তন করে ২৩ বছর নিজেকে আড়াল করে রাখেন তিনি। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অবশেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরের দিকে জসিম উদ্দিনকে নোয়াখালী চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়ে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকার একটি হোটেল থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া জসিম উদ্দিন উপজেলার চরকিং ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড শুল্যকিয়া গ্রামের ছায়েদুল হকের ছেলে।

হাতিয়া থানার উপপুলিশ পরিদর্শক মিনহাজুল আবেদিন জানান, জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে ১৯৯১ সালে একটি জিআর মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলায় ২০০২ সালে তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে তাঁর ২০ বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত। তাঁকে গ্রেপ্তারে অনেক দিন ধরে কাজ করে আসছে পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখকে ধুলো দিতে জসিম উদ্দিন তাঁর প্রকৃত নাম-ঠিকানা পরিবর্তন করে ফেলেন। তিনি তাঁর নাম গিয়াস উদ্দিন রেখে উপজেলা সদরের এ এম উচ্চবিদ্যালয়ে পাঁচ বছর খণ্ডকালীন চাকরিও করেছেন। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় নাম-ঠিকানা বের করে অভিযান চালিয়ে ঢাকার ফার্মগেট এলাকার একটি হোটেল থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ বিষয়ে হাতিয়া থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আজমল হুদা বলেন, গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে বিধি মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়। হাতিয়া থানা-পুলিশ কর্তৃক বিশেষ অভিযান ও অপারেশন ডেভিল হান্টের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়া থানা এলাকায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত এবং নিয়মিত মামলার আসামি গ্রেপ্তার, অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার-সংক্রান্ত অভিযান অব্যাহত আছে।

