কুমিল্লায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত

কুমিল্লার বুড়িচংয়ে পণ্যবাহী লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের কংসনগর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন (৩৬)। তিনি কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার বারপাড়ার আবদুল বারেকের ছেলে। দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ময়নামতি হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট শাহপরান।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে কুমিল্লা থেকে মোটরসাইকেলে দেবিদ্বারের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন সাদ্দাম। পথে কংসনগর মেতিরাফ মসজিদের পাশে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লরি মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে আরোহী সাদ্দাম সড়কের ওপর পড়ে গেলে লরির চাকা তাঁর মাথা পিষ্ট করে দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ সময় স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কে গাছ ফেলে অবরুদ্ধ করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
ময়নামতি হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট শাহপরান জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে যান এবং দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও মরদেহ উদ্ধার করেন। তবে লরিটি পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।