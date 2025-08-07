হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

বিএনপি কখনো ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আপস করেনি: শাহজাহান

নোয়াখালী প্রতিনিধি

বুধবার বিকেলে নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান বলেছেন, অনেক কষ্টের বিনিময়ে দেশে একটি রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সেই পরিবেশ থেকেই গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে। এই অভ্যুত্থানে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তাঁদের স্মরণে রাখতে হবে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, বিএনপি যদি ত্যাগ স্বীকার করে একটি ভিত্তি তৈরি না করত, তাহলে কীভাবে ফ্যাসিবাদ থেকে দেশ মুক্ত হতো? বিএনপি কখনো ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আপস করেনি।

বুধবার বিকেলে নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে জেলা বিএনপির আয়োজনে গণঅভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বিজয় র‍্যালির আগে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

শাহজাহান আরও বলেন, ‘এখন আমরা যেভাবে সভা-সমাবেশ করতে পারছি, আগে তা পারতাম না। তাই অতীত ভুলে গেলে চলবে না। অতীত ভুলে গেলে ভবিষ্যৎ ভালো হবে না। ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণে অতীতকে স্মরণে রাখতে হবে।’

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলোর সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব হারুন-অর-রশিদ আজাদের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন—বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবেদিন ফারুক, কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক বজলুল হায়দার চৌধুরী আবেদ, কেন্দ্রীয় সদস্য মামুনুর রশিদ মামুন, জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এ বি এম জাকারিয়া, সদস্য গোলাম হায়দার বিএসসি, অ্যাডভোকেট আবদুর রহমানসহ দলটির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী।

পরে সমাবেশস্থল থেকে একটি বিজয় মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

