৫ জনকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 

কুমিল্লায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে পাঁচজনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে আটক পাঁচজনকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ সোমবার সদর উপজেলার বোলাবাড়ী সীমান্তের মেইন পিলার ২১২৫-এর কাছে ‘গীলাবাড়ী’ এলাকায় এ হস্তান্তরকাজ সম্পন্ন করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিজিবির কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের (১০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর আলী এজাজ জানান, আটক বাংলাদেশিরা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে স্থানীয় পুলিশ ও বিএসএফের হাতে আটক হন। পরে যৌথ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের ফেরত আনা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার রগুনাথপুর গ্রামের আবু জাফরের ছেলে মো. রাফি (২৫), চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার কাদরা গ্রামের মৃত হেদায়েত উল্লার ছেলে মো. আবুল বাশার (৫৫), ফেনীর পরশুরাম উপজেলার নিজকালিকাপুর গ্রামের দেলোয়ার হোসেন দিলুর ছেলে এমদাদ হোসেন (২৭), ছাগলনাইয়া উপজেলার দূর্গাপুর সিংহনগর গ্রামের মৃত ফয়েজ আহাম্মদের ছেলে মো. গিয়াস উদ্দিন (৪০) ও পরশুরাম উপজেলার গুথুমা গ্রামের খায়েজ আহাম্মদ ভূঁঞার ছেলে সাইদুজ্জামান ভূঁঞা (২৯)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তাঁরা জীবিকার সন্ধানে সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন। তবে ভারতে অবস্থানকালে পুলিশ ও বিএসএফের হাতে ধরা পড়েন। তাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর কোনো অভিযোগ না থাকায় বিএসএফ কর্তৃপক্ষ বিজিবির কাছে ফেরত দেওয়ার উদ্যোগ নেয়।

পরে পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রত্যেকের নাগরিকত্ব ও ঠিকানা যাচাই করা হয়। যাচাই শেষে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে আটক পাঁচজনকে অবৈধ প্রবেশের দায়ে ফেনী মডেল থানায় হস্তান্তর করেছে বিজিবি।

