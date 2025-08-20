হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

কুমিল্লায় সেনা অভিযানে ৫২ পাসপোর্টসহ গ্রেপ্তার যুবক

কুমিল্লা প্রতিনিধি  

৫২টি পাসপোর্টসহ কুমিল্লায় গ্রেপ্তার যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লায় মানব পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে মো. সাজেদুল ইসলাম (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে কুমিল্লা শহরের আদর্শ সদর উপজেলার নোয়াপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সেনাবাহিনী। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৫২টি পাসপোর্ট, তিনটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন এবং একটি বাটন মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার সাজেদুল ইসলাম আদর্শ সদর উপজেলার হালিমানগর নোয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বিরুদ্ধে মানব পাচার, পাসপোর্ট জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, অপহরণ, অস্ত্র রাখাসহ নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। কুমিল্লার কোতোয়ালি থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা চলমান আছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে কুমিল্লা আদর্শ সদর ক্যাম্পের সেনাসদস্যরা অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন।

সেনাবাহিনী জানায়, অভিযানে গ্রেপ্তার আসামি ও জব্দকৃত সামগ্রী পরে কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহিনুল ইসলাম বলেন, সাজেদুল ইসলামের বিরুদ্ধে আগে থেকেই অপহরণ ও ছিনতাইয়ের মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় নতুন করে মামলা দায়েরের পর আজ তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়।

