নির্বাচন ঘিরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে অস্ত্র, তিনটি অস্ত্র উদ্ধার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্তে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার বিজিবির। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্তে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে বিজিবি। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার চকপাড়া সীমান্ত থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়। বিজিবির দাবি, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করতে ভারত থেকে আনা হচ্ছে এসব আগ্নেয়াস্ত্র।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৫৯ বিজিবি মহানন্দা ব্যাটালিয়নে সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া।

গোলাম কিবরিয়া বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি টহল দল চকপাড়া সীমান্তের ১৮৩/৪ এস পিলারসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে ২৫ গজ ভেতরে শাহবাজপুর ইউনিয়নের নলডুবি ব্রিজ এলাকার পাগলা নদীর তীর থেকে তিনটি বিদেশি ওয়ান শুটারগানসহ ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত করতে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের জন্য ভারত থেকে এসব আগ্নেয়াস্ত্র আনা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

গত এক মাস ধরে সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারি ও গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে উল্লেখ করে বিজিবি অধিনায়ক বলেন, অস্ত্র ও গোলাবারুদের চোরাচালান রোধে সীমান্তে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করছে বিজিবি।

বিজিবি জানায়, গত তিন বছরে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ ৭৫ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা থেকে ৩০টি দেশি ও বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৩৯২ রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়েছে। এ সময় আটক করা হয়েছে ১৫ জনকে।

