বগুড়ায় খালেদা জিয়ার আসনে মনোনয়নপত্র তুললেন বিএনপি নেতা

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বগুড়া-৭ (গাবতলী-শাজাহানপুর) আসনে দলের গাবতলী উপজেলা কমিটির সভাপতি মোর্শেদ মিল্টনও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুরে মোর্শেদ মিল্টনের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি প্রভাষক আশরাফ হোসেন।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাবতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান।
এর আগে খালেদা জিয়ার পক্ষে বগুড়া-৭ আসনে তিনটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। জেলা নির্বাচন কার্যালয় ছাড়াও শাজাহানপুর ও গাবতলী উপজেলা থেকে মনোনয়নপত্রগুলো সংগ্রহ করেন দলীয় নেতারা।
এ বিষয়ে মোর্শেদ মিল্টন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের মনোনয়নপত্র উত্তোলন করার জন্য বলা হয়েছে। তাই আমরা সাময়িকভাবে মনোনয়নপত্র তুলেছি। দলীয় নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’