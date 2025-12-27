হোম > সারা দেশ > বগুড়া

বগুড়ায় খালেদা জিয়ার আসনে মনোনয়নপত্র তুললেন বিএনপি নেতা

বগুড়া প্রতিনিধি

মোর্শেদ মিল্টন। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বগুড়া-৭ (গাবতলী-শাজাহানপুর) আসনে দলের গাবতলী উপজেলা কমিটির সভাপতি মোর্শেদ মিল্টনও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুরে মোর্শেদ মিল্টনের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি প্রভাষক আশরাফ হোসেন।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাবতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান।

এর আগে খালেদা জিয়ার পক্ষে বগুড়া-৭ আসনে তিনটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। জেলা নির্বাচন কার্যালয় ছাড়াও শাজাহানপুর ও গাবতলী উপজেলা থেকে মনোনয়নপত্রগুলো সংগ্রহ করেন দলীয় নেতারা।

এ বিষয়ে মোর্শেদ মিল্টন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের মনোনয়নপত্র উত্তোলন করার জন্য বলা হয়েছে। তাই আমরা সাময়িকভাবে মনোনয়নপত্র তুলেছি। দলীয় নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

সম্পর্কিত

বগুড়ায় মা-মেয়ের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, স্বজনদের দাবি হত্যা

‘অনলাইনে জুয়ার টাকা ভাগাভাগি’ নিয়ে খুন হন বগুড়ার সেই ব্যবসায়ী

বগুড়ায় ট্রাকচাপায় ভূমি অফিসের সহকারী নিহত

বগুড়ায় টোব্যাকোসহ ২ প্রতিষ্ঠানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, টাকা ও অস্ত্র-গুলি লুট

বগুড়ায় ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ব্যবসায়ীকে অপহরণের পর হত্যা, আটক ৩

বগুড়ায় খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

স্কুলে ঢুকতে দুই পুকুর, ঝুঁকিতে শিক্ষার্থীরা

বগুড়ায় ছাত্রলীগ-যুবলীগের ৮ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বাজারের নামে ফুটপাত ভাড়া যুবদল নেতার

বগুড়ায় পুলিশ কনস্টেবল থেকে খোয়া গেছে ১০টি গুলি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা