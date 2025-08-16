পায়রা নদীর ভাঙন থেকে গ্রাম রক্ষার দাবি

পটুয়াখালীর দুমকিতে পায়রা নদীর ভাঙন রোধ ও তীরবর্তী গ্রাম রক্ষার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। আজ শনিবার সকালে উপজেলার পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের আলগী গ্রামে পায়রা নদীর পাড়ে মানববন্ধন করে এই দাবি জানানো হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কয়েক শ মানুষ অংশ নেয়।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন এবি পার্টির পটুয়াখালী জেলার সদস্যসচিব মো. কামাল হোসেন, ইউপি সদস্য সরোয়ার শিকদার, সাবেক ইউপি সদস্য সুলতান তালুকদার, স্থানীয় বাসিন্দা জাকির বিশ্বাস, মো. সুমন হাওলাদার, সাইফুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, ইতিমধ্যে আলগী গ্রামের বেশির ভাগ অংশ পায়রা নদীতে বিলীন হয়েছে। নদীর স্রোতের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় লেবুখালী থেকে আলগী গ্রাম পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় আলগী গ্রামে ভাঙনের আতঙ্ক বিরাজ করছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার পরিবারগুলো নিজেদের মালপত্র কাছের রাস্তার ওপর স্তূপ করে রাখছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত পাঁচ-ছয় বছরে পায়রা নদীর ভাঙনে শতাধিক পরিবার ঘরবাড়ি, বাগান, ফসলি জমি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় কেউ এগিয়ে আসেনি।
ভাঙন রোধের ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবুজর মো. ইজাজুল হক বলেন, ‘বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হয়েছে। তাঁরা জানিয়েছেন, জরুরি ভিত্তিতে ভাঙন রোধে দু-এক দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
যোগাযোগ করা হলে পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাকিব বলেন, ‘নদীভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। আশা করি, দ্রুততম সময়ে তা বাস্তবায়ন করা হবে।’