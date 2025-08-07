নেশার জ্বালায় অতিষ্ঠ মা, পুলিশে তুলে দিলেন সন্তান

ছেলের নেশা ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে এক অসহায় মা নিজেই থানায় অভিযোগ দিয়ে ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার মাদারঘোনা গ্রামে।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার মাদারঘোনা এলাকার মো. হানিফ জোমাদ্দারের স্ত্রী ফরিদা বেগম (৫২) তাঁর ছেলে সোহাগ জোমাদ্দারের (৩২) বিরুদ্ধে ৪ আগস্ট নলছিটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
অভিযোগে বলা হয়, সোহাগ দীর্ঘদিন ধরে কোনো কাজ না করে মায়ের কাছ থেকে নিয়মিত টাকাপয়সা দাবি করে আসছেন। টাকা না দিলে তিনি গালিগালাজ করেন এবং ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করেন।
অভিযোগের সূত্রে আরও জানা গেছে, প্রায় এক মাস ধরে সোহাগ তাঁর কাছে এক লাখ টাকা দাবি করে আসছেন এবং না দিলে ঘরে আগুন দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন।
৪ আগস্ট সন্ধ্যায় আবার টাকা চাইলে অস্বীকৃতি জানালে তিনি লাঠি হাতে হামলার চেষ্টা করেন এবং ঘরের আসবাব ভাঙচুর ও কাপড়চোপড় পুড়িয়ে দেন। এতে আনুমানিক ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়।
ঘটনার ভয়াবহতায় ফরিদা বেগম নিজেই থানায় উপস্থিত হয়ে ছেলেকে ধরিয়ে দিতে পুলিশের সহায়তা চান। পরে ৭ আগস্ট (বৃহস্পতিবার) বেলা সাড়ে ৩টায় নলছিটি থানা-পুলিশের একটি দল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে অভিযুক্তকে ধরতে গেলে তিনি পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় গ্রাম পুলিশের সহায়তায় তালতলা বাজার থেকে সোহাগকে আটক করে থানায় সোপর্দ করা হয়।
ফরিদা বেগম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার ছেলে নেশাগ্রস্ত। প্রায়ই টাকার জন্য গালিগালাজ ও মারধর করে। ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। বাধ্য হয়েই আমি তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।’
নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুস ছালাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, অভিযুক্ত সোহাগকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মাদক সেবন, চুরি, ঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ করেছেন তাঁর মা। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।