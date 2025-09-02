হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বঙ্গোপসাগরে ঢেউয়ে ভেসে গেল ট্রলার, জেলে নিখোঁজ

চরফ্যাশন সংবাদদাতা

ফাইল ছবি

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় বঙ্গোপসাগরের ভাসান চরে ঢেউয়ের আঘাতে একটি ট্রলার ডুবে গেছে। ট্রলারটিতে থাকা সাত জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা জয়। তবে এক জেলে নিখোঁজ রয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ট্রলারমালিক খোরশেদ মাঝি ও সামরাজঘাট আড়ত মালিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন পাটোয়ারী।

নিখোঁজ জেলের নাম মো. মিজানুর রহমান (৩১)। তিনি উপজেলার হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রহিজলের ছেলে। উদ্ধার জেলেরা চরফ্যাশন উপজেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

খোরশেদ মাঝি জানান, ইলিশ শিকারের জন্য ৩১ আগস্ট সন্ধ্যায় ৮ মাঝি-মাল্লাসহ তাঁর মালিকানাধীন ট্রলারটি বঙ্গোপসাগরে যায়। সোমবার রাত ১১টার দিকে সাগর মোহনায় ভাসান চর এলাকায় তাঁরা মাছ ধরতে জাল ফেলেন। এ সময় হঠাৎ ঢেউয়ের আঘাতে ট্রলারটি উল্টে যায়। পাশে থাকা আরেকটি ট্রলারের মাঝি-মাল্লাদের সহায়তায় সাত জেলে উঠে আসতে সক্ষম হন। তবে জেলে মিজানুর রহমানকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার জেলেরা সুস্থ আছেন। জাল ও মালপত্রসহ ট্রলারটি সমুদ্রে ভেসে গেছে।

সামরাজ ঘাটের আড়ত মালিক আলাউদ্দিন পাটোয়ারী আজ মঙ্গলবার দুপুরে আজকের পত্রিকাকে বলেন, বঙ্গোপসাগরের মোহনায় আমাদের ঘাটের একটি ট্রলার ডুবে গেছে। এতে একজন জেলে এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁকে প্রশাসনের সহযোগিতায় উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। বিষয়টি উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে। ‎

চরফ্যাশন উপজেলার জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা জয়ন্ত কুমার অপু বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা নিখোঁজ জেলের সন্ধানে কাজ নিচ্ছি। নিখোঁজ জেলেকে উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

