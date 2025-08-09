হোম > সারা দেশ > বরিশাল

নবজাতককে জিম্মি করে ডাকাতের হুমকি—‘ব্যাংক থেকে আনা টাকা কোথায়’

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

ডাকাত দলের তছনছ করা জিনিসপত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর দশমিনায় এক বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাত দল বাড়ির এক নবজাতককে জিম্মি করে ৯ লাখ টাকাসহ স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়নের বড় গোপালদী গ্রামে আবুল হোসেন পঞ্চায়েতের বাড়িতে এ ডাকাতি হয়।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, রাত ২টার পর এক দল ডাকাত আবুল হোসেনের বাড়িতে হানা দেয়। তারা হোসেন ও তাঁর ছেলে শাইরুলকে বেঁধে নির্যাতন করে। সেই সঙ্গে শাইরুলের ১৫ দিন বয়সী সন্তানকে জিম্মি করে লুটপাট চালায়। পরে শাইরুল চিৎকার দিলে এলাকার লোকজন এসে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

শাইরুল বলেন, ‘২০-২৫ জন মুখোশ, কালো গেঞ্জি, কালো প্যান্ট ও মোজা পরিহিত ছিল। তারা ঘরে ঢুকে আমাকে ও অসুস্থ বাবাকে হাত-পা বেঁধে মেঝেতে শুইয়ে বেদম মারধর করে। আমার ১৫ দিনের বাচ্চাকে মাথার ওপর উঠিয়ে বলে, “টাকা কোথায়, বৃহস্পতিবার ব্যাংক থেকে যে আনলি? আর ঘরে স্বর্ণালংকার যা আছে দে। তা না হলে তোর বাচ্চাকে ফ্লোরে আছাড় দিয়ে শেষ করে ফেলব।” পরে আলমারি থেকে ৯ লাখ টাকা ও ৬ ভরি স্বর্ণ নিয়ে যায় এবং ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। শেষে আমার শিশুসন্তানকে মেঝেতে রেখে ঘর থেকে চলে যায়। সবার হতে দেশীয় অস্ত্র ছিল। মুখোশ থাকায় কাউকে চিনতে পারিনি। আমি আইনের আশ্রয় নেব।’

স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদুর রহমান জানান, উপজেলায় ডাকাতির দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও সতর্ক এবং পুলিশি টহল বৃদ্ধি করতে হবে।

এ বিষয়ে দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মাদ আবদুল আলীম বলেন, ঘটনাটি শুনে ঘটনাস্থলের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

