রাতের আঁধারে ভেঙে দেওয়া হলো স্কুলের নির্মাণাধীন সীমানাপ্রাচীর

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  

ঝালকাঠির নলছিটিতে ভেঙে দেওয়া বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন সীমানাপ্রাচীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝালকাঠির নলছিটিতে দুর্বৃত্তরা রাতের আঁধারে বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন সীমানাপ্রাচীর ভেঙে ফেলেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার বারইকরণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের যেকোনো সময় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৪) আওতায় সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। গতকাল রাতে দুর্বৃত্তরা নির্মাণাধীন প্রাচীর ভেঙে মালপত্র ফেলে দেয়। এতে প্রায় ১ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

বিদ্যালয় পরিচালনার অ্যাডহক কমিটির সদস্য লিয়াকত আলী খান বলেন, ‘রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা স্কুলের সীমানাপ্রাচীর ভেঙে ফেলেছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।’

এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) উপজেলা প্রকৌশলী মো. ইকবাল কবীর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা স্থানীয়দের মাধ্যমে বিষয়টি জেনেছি। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

