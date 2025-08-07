হোম > সারা দেশ > বরিশাল

পবিপ্রবিতে জুনিয়রকে পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়ায় ছাত্র উপ-উপদেষ্টার পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের ছাত্রবিষয়ক উপ-উপদেষ্টা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এ বি এম সাইফুল ইসলাম পদত্যাগ করেছেন। গতকাল বুধবার বিকেলে তিনি রেজিস্ট্রার বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দেন। তার ওপরে একজন জুনিয়র শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে জানান।

পদত্যাগের বিষয়ে ড. এ বি এম সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমি গত চার মাস ধরে দপ্তরটি সামলে আসছি। কিন্তু হঠাৎ আমার জুনিয়র বিবিএর ডিন অধ্যাপক ড. সু জাহাঙ্গির কবির সরকারকে পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই অবস্থায় জুনিয়রের অধীনে এই পদে থাকা অত্যন্ত অসম্মানজনক ও বিব্রতকর।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. ইকতিয়ার উদ্দিনকে ফোন দেওয়া হলেও তিনি ধরেননি। অধ্যাপক ড. সু জাহাঙ্গির কবির সরকারকে ফোন দেওয়া হলে তিনি বারবার কেটে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. এস এম হেমায়েত জাহান বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ছাত্রবিষয়ক উপ-উপদেষ্টার পদ থেকে ড. সাইফুল পদত্যাগ করেছেন। তিনি ১০ বছর বরখাস্ত থাকায় তাঁর সমকক্ষরা পদোন্নতি পেয়েছেন। এখন সংক্ষুব্ধ হয়ে ড. সাইফুল অনেক কিছু বলতে পারেন। তবে পরিচালক পদটি সিনিয়র-জুনিয়র হিসাব করে দেওয়া হয়নি।’

