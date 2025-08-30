নেছারাবাদে নিজস্ব অর্থায়ন ও স্বেচ্ছাশ্রমে পুল সংস্কার

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নে পথচারীদের দুর্ভোগ লাঘবে নিজস্ব অর্থায়ন ও স্বেচ্ছাশ্রমে ভাঙা পুল সংস্কার শুরু করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার ইউনিয়নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুল সংস্কারে কয়েক শতাধিক মানুষ অংশ নেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বলদিয়া ইউনিয়নের বলদিয়া মলুহার বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব পাশের পুল, উড়িবুনিয়া গ্রামের কেরামউদ্দিনে সালাম মেম্বারের বাড়ির পাশের পুল এবং একই বাড়ির উত্তর পাশের নতুন পুল সংস্কার করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ইউনিয়নের সব ভাঙা পুল এভাবে সংস্কার করা হবে।
স্থানীয় যুবসমাজের উদ্যোগে এবং এলাকাবাসীর নিজস্ব অর্থায়নে ভাঙা পুল ও জরাজীর্ণ রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। প্রতি শুক্রবার ছুটির দিনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আটটি ওয়ার্ডের আটটি পুল সংস্কার করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
স্বরূপকাঠি সরকারি কলেজের ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের বলদিয়া ইউনিয়নের পুল রাস্তাঘাট সবচেয়ে অবহেলিত। এখানে উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া লাগেনি। ফলে যোগাযোগব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা স্থানীয় জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে নিজস্ব অর্থায়ন ও স্বেচ্ছাশ্রমে এ কাজ শুরু করেছি।’