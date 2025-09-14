সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য, এনসিপি নেত্রীকে শোকজ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘অসাংগঠনিক ও কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য করায় দলের সংগঠক অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলীকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
আজ রোববার দলটির শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান আবদুল্লাহ আল আমীনের সই করা নোটিশটি শিরীন আক্তারের কাছে পাঠানো হয়।
নোটিশে বলা হয়, ‘সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনার করা কিছু মন্তব্য আমাদের গোচরে এসেছে এবং সেসব মন্তব্য অসাংগঠনিক ও কুরুচিপূর্ণ বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।
‘এ ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যা এবং কেন আপনার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শৃঙ্খলা কমিটির নিকট লিখিতভাবে জমা দিতে বলা হলো।’
গত ফেব্রুয়ারির শেষে এনসিপির আত্মপ্রকাশের পর দলটির উত্তরাঞ্চলের সংগঠকের পদ পান নরসিংদীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলী। জুলাই আন্দোলনের সময় তাঁর ছেলে গোলাম রাশেদ তমাল আহত হয়েছিলেন।