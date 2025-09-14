হোম > সারা দেশ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য, এনসিপি নেত্রীকে শোকজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

এনসিপির উত্তরাঞ্চলের সংগঠক অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলী। ছবি: সংগৃহীত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘অসাংগঠনিক ও কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য করায় দলের সংগঠক অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলীকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

আজ রোববার দলটির শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান আবদুল্লাহ আল আমীনের সই করা নোটিশটি শিরীন আক্তারের কাছে পাঠানো হয়।

নোটিশে বলা হয়, ‘সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনার করা কিছু মন্তব্য আমাদের গোচরে এসেছে এবং সেসব মন্তব্য অসাংগঠনিক ও কুরুচিপূর্ণ বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।

‘এ ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যা এবং কেন আপনার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শৃঙ্খলা কমিটির নিকট লিখিতভাবে জমা দিতে বলা হলো।’

গত ফেব্রুয়ারির শেষে এনসিপির আত্মপ্রকাশের পর দলটির উত্তরাঞ্চলের সংগঠকের পদ পান নরসিংদীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলী। জুলাই আন্দোলনের সময় তাঁর ছেলে গোলাম রাশেদ তমাল আহত হয়েছিলেন।

সম্পর্কিত

৩০ ঘণ্টা পর সুন্দরবনে নিখোঁজ পর্যটকের লাশ উদ্ধার

বদ্ধ ঘরে বিছানায় স্ত্রী-সন্তানের, ফ্যানে ঝুলছিল স্বামীর লাশ

গোয়ালন্দে আস্তানায় হামলা: ওসির পর এবার ইউএনও বদলি

ভিডিও করায় শিশুকে মারধর এসআইর

খুলনায় হোটেলকক্ষ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ডিবি হারুনের ভয় দেখিয়ে ১৬ কোটি আত্মসাৎ, ব্যবসায়ীর মামলা

যশোর হাসপাতালের স্টোররুম থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত নানা অনিয়মের প্রমাণ পেল দুদক

একসঙ্গে ৬ সন্তানের জন্ম দিলেন মা, বাঁচল না একটি

বিজিবির ধাওয়ায় নাফ নদীতে ইয়াবা ফেলে পালাল কারবারিরা

ঢাকা অ্যাডভারটাইজিং স্কুলের ঘোষণা দিল কপিশপ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা