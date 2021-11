ডা. গুপ্তপ্রসাদ ফেসবুকেই সৃষ্টি, বাস্তবে নেই

সম্প্রতি ফেসবুকজুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যানসার নিরাময়ের নতুন এক টোটকা। ওশ স্টেট মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, মস্কো, রাশিয়ার ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডা. গুপ্তপ্রসাদ রেড্ডির বরাত দিয়ে এই টোটকা দেওয়া হচ্ছে।

ফেসবুকে অসংখ্য আইডি, পেজ ও গ্রুপ থেকে একটি কোলাজ ছবি পোস্ট করে দাবি করা হচ্ছে—ওই ডাক্তার মনে করেন, মাত্র দুটি উপায় অনুসরণ করলেই উধাও হবে ক্যানসার। কোলাজ করা ছবিটিতে একজন ব্যক্তির পাশে একটি গ্রাফিক্স করা ছবি ও তার নিচে লেবুর ছবি দেখা যাচ্ছে।

কী সেই টোটকা?

ফেসবুকে পোস্টগুলোর ক্যাপশনের শুরুর দিকে ক্যানসার নিরাময়ে দুটি পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলা হলেও সেখানে পরে মোট তিনটি টোটকার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে—

টোটকা-১: ‘প্রথমেই সব ধরনের সুগার বা চিনি খাওয়া ছেড়ে দিন। কেননা, শরীর চিনি না পেলে ক্যানসার সেলগুলো এমনিতেই বা প্রাকৃতিকভাবেই বিনাশ হয়ে যাবে।’

টোটকা-২: ‘এক গ্লাস গরম জলে একটি লেবু চিপে মিশিয়ে নিন। টানা তিন মাস সকালে খাবারের আগে খালি পেটে এই লেবু মিশ্রিত গরম জল পান করুন। উধাও হয়ে যাবে ক্যানসার। মেরিল্যান্ড কলেজ অব মেডিসিন-এর একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, কেমোথেরাপির চেয়ে এটি হাজার গুণ ভালো।’

টোটকা-৩: প্রতিদিন সকালে ও রাতে তিন চা চামচ অর্গানিক নারকেল তেল খান, ক্যানসার সেরে যাবে।’

পোস্টের শেষ দিকে লেখা হচ্ছে, ‘ক্যানসার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে ডা. গুপ্তপ্রসাদ গত পাঁচ বছর ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে এই তথ্যটি প্রচার করছেন। সেই সঙ্গে তিনি সবাইকে অনুরোধ করেছেন এই তথ্যটি শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।’

ঘরোয়া পদ্ধতিতে ক্যানসার নিরাময়ের এই পদ্ধতিগুলো নিয়ে এর আগেও বাংলাদেশের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়।

ফ্যাক্টচেক

ডাক্তার ও মেডিকেল ইউনিভার্সিটির দেওয়া পরিচয় অসত্য

পোস্টে উল্লেখ করা মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ও ডাক্তারের নাম নেট দুনিয়ায় অনুসন্ধান করে জানা যায়, ওশ স্টেট মেডিকেল ইউনিভার্সিটি রাশিয়ায় নয়, কিরগিজস্তানে অবস্থিত। তবে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে ডা. গুপ্তপ্রসাদ রেড্ডি নামে কোনো ডাক্তারের নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি গুগলে এই নামে কোনো ডাক্তারের প্রোফাইলও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ভাইরাল পোস্টগুলোতে যে ব্যক্তির ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি রিভার্স ইমেজ সার্চ পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করে শূন্য ফলাফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ওই ব্যবহৃত ছবিটি এমন কোনো ব্যক্তির নয়, যার কথা ক্যানসার নিরাময়ের টোটকা হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

পোস্টগুলোতে দাবি করা হচ্ছে, ডা. গুপ্তপ্রসাদ গত ৫ বছর যাবত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তথ্যটি নিজে প্রচার করছেন। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অনুসন্ধান করে এই নামে কোনো চিকিৎসকের অ্যাকাউন্ট খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পোস্টের টোটকাগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই

চিনি-মুক্ত খাদ্য, লেবু মিশ্রিত গরম পানি এবং প্রতিদিন সকালে ও রাতে তিন চা চামচ অর্গানিক নারিকেল তেল খেয়ে ক্যানসার নিরাময় হয়—এমন কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

‘চিনি-মুক্ত’ ডায়েট অনুসরণ করলে ক্যানসারের ঝুঁকি কমে?

‘ক্যানসার রিসার্চ ইউকে’ থেকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে—‘There’s no evidence that following a “sugar-free” diet lowers the risk of getting cancer, or boosts the chances of surviving if you are diagnosed.’ যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, ‘চিনি-মুক্ত’ ডায়েট অনুসরণ করলে ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি কমে—এমন কোনো প্রমাণ নেই।

লেবুর রস ক্যানসার নিরাময় করতে পারে?

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক অলাভজনক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘ন্যাশনাল সেন্টার ফর হেলথ রিসার্চ’-এর ‘Do Lemons Prevent Cancer?’ শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে— ‘the claims that lemons are a proven remedy against cancer of all types and lemons are 10,000 times stronger than chemotherapy are certainly false.’ যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, ‘এই দাবিগুলো অবশ্যই মিথ্যা যে, লেবু সব ধরনের ক্যানসারের বিরুদ্ধে একটি প্রমাণিত প্রতিকার এবং কেমোথেরাপির চেয়ে লেবু ১০ হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী।’

‘ক্যানসার রিসার্চ ইউকে’-এর ২০১৩ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘লেবুর রস ক্যানসার নিরাময় করতে পারে—এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।’

নারকেল তেল ক্যানসার নিরাময় করে?

প্রতিদিন সকালে ও রাতে তিন চা চামচ অর্গানিক নারিকেল তেল খেলে ক্যানসার নিরাময় হয়—এমন কোনো গবেষণা ফলাফল খুঁজে পাওয়া যায়নি। একটি গবেষণায় দেখা যায়, নারকেল তেল কেমোথেরাপির পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কমাতে পারে। নারকেল তেলের একটি উপাদান লাউরিক এসিড, যা কোলন ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি দমন করতে পারে। তবে নারকেল তেল পান করলে ক্যানসার নিরাময় হবে, এমন কোনো সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. গুলজার হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বিষয়টিকে ‘হাস্যকর’ বলে মন্তব্য করেন।

ডা. গুলজার হোসেন বলেন, ‘ক্যানসার নিরাময় ঘরোয়া টোটকার বিষয় নয়, বরং রোগীকে প্রতিনিয়ত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হয়। তা ছাড়া, ক্যানসার অনেক রকমের। এক এক ক্যানসারের এক এক পথ্য। এখানে কোন ক্যানসারের কথা বলা হচ্ছে, সেটিও পরিষ্কার নয়।’

সিদ্ধান্ত

ডা. গুপ্তপ্রসাদের নাম দিয়ে ক্যানসার নিরাময়ের যে টোটকাগুলো ফেসবুকে প্রচার করা হচ্ছে, সেগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এমনকি ডা. গুপ্তপ্রসাদ নিজেই এক গুপ্ত চরিত্র। এই নামে কোনো ডাক্তারের খোঁজ পাওয়া যায়নি।