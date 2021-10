উপকূলীয় শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র

কখনো বিপজ্জনক শ্রম চিংড়ি, কখনো কাঁকড়া ও কখনো বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরাসহ কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে উপকূলীয় শিশুরা। দারিদ্র্যের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত এসব শিশুর জীবন। দুবেলা দুমুঠো খাবারের নিশ্চয়তা নেই। শিক্ষা সেখানে অমাবস্যার চাঁদ। উপকূলীয় প্রান্তিক এই শিশুদের তাঁদের শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করার পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য খাতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিযুক্ত শিশুদের সুরক্ষার জন্য কাজ করছে সাতক্ষীরা তালার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উত্তরণ।

উত্তরণের এডুকো-Educo (Prevention and Elimination of Hayardous From of child labor in Costral Areas of Bangladesh) প্রকল্পের বাস্তবায়নে এবং এডুকো বাংলাদেশের অর্থায়নে বিপদজ্জনক শ্রম চিংড়ি, কাঁকড়া ও মাছ ধরার কাজে জড়িত শিশুদের শিক্ষার আলো ছড়াতে কাজ করছে সংস্থাটি।

শ্যামনগর উপজেলায় মুন্সিগঞ্জ, বুড়িগোয়ালিনী, গাবুরা ও কাশিমাড়ী ইউনিয়নে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই চারটি ইউনিয়নের চারটি লার্নিং সেন্টারে ৩৫০ জন শ্রমজীবী শিশুকে শিক্ষাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিশুরা নিয়মিত লার্নিং সেন্টারে এসে লেখাপড়া করছে। এর মধ্য থেকে ২৫ জন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন ও টেইলারিং এবং ২৫ জন ইলেকট্রনিকস ও মোবাইল সার্ভিসিংয়ের বিষয়ে তিন মাসের কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। ইতিমধ্যে এই সকল শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও সুযোগ বৃদ্ধির জন্য শিশুদের নিয়ে শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এ শিখন কেন্দ্রের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী ফয়সাল শেখ, নয়ন মণ্ডল, তাইজুল সরদার, ফুলঝুরি, সীমা বারুই, সোনামণি সরদারসহ কয়েকজন জানায়, শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে পড়তে তাদের ভালো লাগে। কারণ বিভিন্ন কাজ করার পাশাপাশি তারা এখানে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে।