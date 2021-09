নতুন ঠিকানায় পরী

মাদক মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ২৭ দিন জেলে থাকার পর গত ৩১ আগস্ট জামিন পান পরীমণি। পরদিনই বাসায় ফেরেন তিনি। রাজধানীর বনানীতে ভাড়া ফ্ল্যাটে থাকতেন পরী। বাসায় ফিরেই পড়েন আরেক বিপদে। ওইদিনই বাড়িওয়ালা তাঁকে বাসা ছাড়ার নোটিশ দেন।

এত দ্রুত সময়ের মধ্যে নতুন বাসা খুঁজে পাওয়া নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছের শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন চিত্রনায়িকা। অবশেষে তিনি নতুন বাসা খুঁজে পেয়েছেন। এরই মধ্যে ঠিকানা বদলও করে ফেলেছেন।

আজ সোমবার সকালে ফেসবুকে কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন পরী। তাতে দেখা যাচ্ছে নতুন বাসায় লাল জামা-জুতো পরে লাস্যময়ী পরী বেণি দুলিয়ে হাঁটছেন। ক্যাপশনে জুড়ে দিয়েছেন জ্যামাইকান রেগে শিল্পী বব মার্লের উক্তি, ‘love the life you live. live the life you love.’ যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়— ‘তুমি যে জীবন ভালোবাসো সেভাবেই বাঁচো।’

এরই মধ্যে নতুন উদ্যমে কাজেও ফিরেছেন পরীমণি। দুদিন আগেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন গিয়াসউদ্দীন সেলিমের নতুন ওয়েব ফিল্ম ‘গুনিন’-এ। অক্টোবরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শুরু হবে ছবির শুটিং।