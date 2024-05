ফেসবুকে বাংলাদেশের মেসি ভক্তদের সঙ্গে কেন এমন ছলনা!

বিশ্ব ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার সবশেষ র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, বিশ্বে ফুটবল খেলুড়ে জাতির সংখ্যা ২১০টি। তবে বিশ্ব ফুটবলের সমর্থক বিবেচনায় বাংলাদেশের দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে থাকা দুই দেশ আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিল। বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা বা ফুটবলের অন্য যে কোনো আসরে এই দুই দেশের কারও উপস্থিতি মানেই বাংলাদেশে চায়ের দোকানে ঝড়, সোশ্যাল মিডিয়ায় দুই গ্রুপের দ্বৈরথ। দেশের সমর্থকদের এ উন্মাদনার সুযোগে আর্জেন্টাইন ফুটবল সমর্থকদের লক্ষ্য করে ফেসবুকে ছলনার ফাঁদ পেতেছে ‘Argentine Football Association-AFA (Albiceleste)’ নামের একটি পেজ। একই নামে পেজটির অধীনে আছে একটি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও।

পেজটিতে গতকাল রোববার (১৯ মে) রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে আর্জেন্টিনার ২০২২ বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ের পর বাংলাদেশি কিছু সমর্থকের আনন্দ উল্লাসের একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়। পোস্টটির ক্যাপশনে ইংরেজিতে লেখা হয়, আর্জেন্টিনার ২০২২ সালের শিরোপা জয়ের পর মধ্যরাতে উৎসব করছেন বাংলাদেশি আর্জেন্টাইন সমর্থকেরা। এ উৎসবকে ‘টোটাল ম্যাডনেস’ উল্লেখ করে ক্যাপশনে আরও লেখা হয়, আর্জেন্টিনা থেকে আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি।

পোস্টটির কমেন্টবক্সেও বাংলাদেশি সমর্থকেরা ইংরেজিতে কমেন্ট করে এ ভালোবাসার জবাব দিয়েছেন। অনেকেই দুই দেশের পতাকার ইমোজি ব্যবহার করে লিখেছেন, ‘লাভ ফ্রম বাংলাদেশ।’ প্রায় একই ক্যাপশনে গত শনিবারও (১৮ মে) পেজটি থেকে বাংলাদেশি আর্জেন্টাইন সমর্থকদের আরেকটি ভিডিও পোস্ট করা হয়। পেজটি ঘুরে দেখা যায়, এমন বহু পোস্ট দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

আবার আজ সোমবার (২০ মে) আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে, পতাকা হাতে বাংলাদেশি এক খুদে ভক্তের আনন্দ উদ্‌যাপনের একটি ভিডিও পোস্ট করা হয় পেজটিতে। এই পোস্টের কমেন্টবক্সে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি ভক্ত সম্প্রতি জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ভোট দেওয়ার কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, ‘Brother Don’t support israel. Israel is the terrorist country in the world. ’

পেজটি থেকে আবার কখনো কখনো রোমান হরফে স্প্যানিশ ভাষাতেও পোস্ট দেওয়া হয়। যেমন, আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দল ও ইন্টার মিলানের সেন্টার ফরোয়ার্ড লাওতারোর একটি ছবি শেয়ার করে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা হয়, ‘El Toro’, যার বাংলা লড়াইয়ের ষাঁড়। কোনো কোনো পোস্টে বাংলাদেশিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখা হয়েছে— Gracias Bangladesh। বাংলায় যার অর্থ কৃতজ্ঞতা বাংলাদেশ।

তবে কেবল বাংলাদেশ নয়, পেজটি থেকে অন্যান্য দেশের আর্জেন্টাইন ভক্তদের আনন্দ উদ্‌যাপনের ভিডিও ক্লিপও পোস্ট করতে দেখা গেছে। যেমন, গত ৭ জানুয়ারি পেজটিতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানের আর্জেন্টাইন ভক্তদের বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে আর্জেন্টিনার জয়ের পর আনন্দ উদ্‌যাপনের ভিডিও পোস্ট করা হয়।

পেজটির ইন্ট্রোতে দাবি করা হয়েছে, এটি আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) অফিশিয়াল ফ্যান পেজ। পেজটির ফলোয়ার ৭২ হাজার, লাইক ৩১ হাজার। পেজটিতে এএফএর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ও অফিশিয়াল স্টোরের ওয়েবসাইটের লিংক দেওয়া রয়েছে। এ পর্যন্ত পেজটি দেখে যে কারওরই মনে হতে পারে এটি আর্জেন্টিনা থেকে পরিচালিত এএফএর অফিশিয়াল ফ্যান পেজ!

কিন্তু এএফএর ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া সূত্রে তাদের কোনো অফিশিয়াল ফ্যান পেজ সম্পর্কে জানা যায় না।

তাই পেজটির প্রকৃত পরিচয় জানার চেষ্টা করে আজকের পত্রিকার ফ্যাক্টচেক বিভাগ। পেজ ট্রান্সপারেন্সি বিভাগ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পেজটি খোলা হয়েছে ২০২০ সালের ২৮ আগস্ট। ওই সময় পেজটির নাম ছিল ‘AFA Fans’। একই দিন পেজটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘Argentine Football Association–AFA’। এরপরই জানা যায় পেজটির ছলনার আসল তথ্য। পেজ ট্রান্সপারেন্সি অনুযায়ী, পেজটির অ্যাডমিন দুজন এবং তাঁরা উভয়েই বাংলাদেশি! অর্থাৎ পেজটি পরিচালিত হয় বাংলাদেশ থেকে।

বাংলাদেশি অ্যাডমিনেরাই বাংলাদেশি সমর্থকদের উদ্‌যাপনের ভিডিওগুলো পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখে দেন, ‘We love Bangladesh from Argentina।’ কখনো বা রোমান হরফে স্প্যানিশ ভাষায় বাংলাদেশিদের উদ্দেশে লেখা হয়, ‘Gracias Bangladesh’। না বুঝে এমন ছলনাতে মজে যান বাংলাদেশি অনেক আর্জেন্টাইন সমর্থক!