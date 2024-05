ফেসবুকে বন্ধুতালিকা লুকাবেন যেভাবে

কারো প্রোফাইলে ঢুকলেই তার ফেসবুক বন্ধুদের তালিকা দেখা যায়। একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিতে এই সুবিধা দেয় ফেসবুক। তবে অনেকেই নিজেদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে এই তালিকা লুকিয়ে রাখতে চান। আর খুব অল্প সময় ব্যয় করেই ফেসবুকের বন্ধু তালিকা লুকানো যায়।

যে কারণে বন্ধুদের তালিকা লুকাবেন

ডিফল্ট সেটিংসে ফেসবুকের বন্ধুদের তালিকা সবাই দেখতে পারে। তবে এর মাধ্যমে সাইবার অপরাধীরা ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেয়। পরে এই তথ্য ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে প্রতারণা করতে পারে।

সাইবার অপরাধীরা বিভিন্ন ব্যক্তির প্রোফাইল ঘুরে ঘুরে দেখে। এরপর বন্ধুদের তালিকা ও তাদের প্রোফাইল ছবি কপি করে ভুয়া অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারে। এ ছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগের করার চেষ্টা করে। বিভিন্ন কৌশলে তাদের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎও করতে পারে।

এ ছাড়া এই তালিকা দেখে অনেকেই প্রয়োজন ছাড়াই অন্যের পরিচিত ব্যক্তিদের বন্ধুত্বের অনুরোধ পাঠিয়ে থাকেন। এতে মাঝেমধ্যেই বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়।

স্মার্টফোনের মাধ্যমে বন্ধু তালিকা লুকাবেন যেভাবে

১. ফেসবুকে অ্যাপের নিজের অ্যাকাউন্টে লগ ইন করুন।

২. অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ডান দিকের ওপরের তিনটি অনুভূমিক লাইনে ট্যাপ করুন ও আইওএস এর ব্যবহারকারীরা ডান দিকের নিচের তিনটি অনুভূমিক লাইনে ট্যাপ করুন। ৩. ‘সেটিংস ও প্রাইভেসি’ অপশনে ট্যাপ করুন। এরপর ‘সেটিংস’ অপশনে ট্যাপ করুন।

৪. নিচের দিকে স্ক্রল করে ‘অডিয়েন্স ও ভিসিবিলিটি’ সেকশন খুঁজে বের করুন।

৫. এই সেকশনের নিচে ‘How people find and contact you’ অপশনে ক্লিক করুন। ফলে একটি নতুন পেজ চালু হবে।

৬. ‘Who can see your friends list’ এই অপশনের পাশে টগল বাটন থেকে ‘অনলি মি’ অপশনটি নির্বাচন করুন। এর মাধ্যমে শুধু আপনিই ফেসবুকের নিজের বন্ধুদের তালিকা দেখতে পারবেন।

ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ থেকে বন্ধু তালিকা লুকাবেন যেভাবে

১. ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে পছন্দের ওয়েব ব্রাউজার চালু করুন।

২. ফেসবুকের ওয়েবসাইটে গিয়ে ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে নিজের অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করুন।

৩. ডান পাশের ওপরের দিকে থাকা প্রোফাইল ছবিতে ক্লিক করুন।

৪. এর ফলে একটি মেনু চালু হবে। মেনু থেকে ‘সেটিংস ও প্রাইভেসি’ অপশন নির্বাচন করুন।

৫. এরপর সেটিংস অপশনে ক্লিক করুন।

৬. ‘অডিয়েন্স অ্যান্ড ভিজিবিলিটি’ সেকশন থেকে ‘How people find and contact you’ অপশনে ক্লিক করুন।

৭. এরপর ‘Who can see your friends list’ সেকশনটি খুঁজে বের করুন। ‘পাবলিক’ অপশনটির পাশে এডিট বাটনে ক্লিক করুন।

৮. ফলে একটি মেনু চালু হবে। পাবলিক অপশন থেকে পরিবর্তন করে ‘অনলি মি’ অপশন নির্বাচন করুন।

৯. এরপর ‘ডান’ বাটনে ক্লিক করুন।

তথ্যসূত্র: হাউ স্টাফ ওয়ার্কস