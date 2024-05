বিসিএস ভাইভা: বর্তমান কারিকুলামের কথা বলুন

মো. রশিদুল হক। পড়াশোনা করেছেন নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজে ইংরেজি বিষয় নিয়ে। পরে তিনি ৪১তম বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডার (ইংরেজি) পান। নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বিসিএস পরীক্ষার নমুনা ভাইভা তুলে ধরেন তিনি।

আমি: May I come in sir?



চেয়ারম্যান: Yes come in.

আমি: Assalamu Alaikum (to everyone, going near the chair)

চেয়ারম্যান: Please sit down.

আমি: Thank you sir.

চেয়ারম্যান: So you are Md. Roshidul Hoque. Right?

আমি: Yes sir.

চেয়ারম্যান: What are you doing now?

আমি: I am working as an assistant teacher of Nawabganj Government Girls High School.

চেয়ারম্যান: Oh you are teacher! now tell us about teaching profession for 2 minutes.

আমি: Teaching is a Noble profession no doubt. A teacher is compared to an architect of a nation. He can contribute to build up the future generation. In this profession a teacher has a variety of works to do. The first and foremost duty is to teach his students, guide them to the right way. Apart from this, he has to raise awareness among people about various social problems, conduct academic activities both inside and outside the institution, examine answer paper, play the role of invigilator, conduct election, hold cultural function etc. To meet up the challenges of SDG and to fulfill the goal of vision 2014, a teacher can play the most important role. Our honorable Prime Minister emphasizes on this profession to make Bangladesh one of the developed countries within 2041. (chairman lets External 1 to ask)

এক্সটার্নাল-১: Do you go to school regularly?

আমি: Yes sir.

এক্সটার্নাল-১: But there is a saying that the government school teachers do not attend class regularly. Do the senior teachers take classes?

আমি: So far I have seen in our school, almost all the classes are taken, sir.

এক্সটার্নাল-১: Okay, tell us what are the problems of education sector at present.

আমি: Overcrowded class size, lack of teachers, limited modern facilities....... . (He stopped me)

এক্সটার্নাল-১: What are the recommendations from you?

আমি: At first, the job should be made lucrative so that the proficient persons can join and stay here. Next more modern equipments should be provided.... . (এবার চেয়ারম্যান স্যার আমাকে থামিয়ে দিলেন)

চেয়ারম্যান: আচ্ছা আপনি বর্তমান কারিকুলামের কথা বলুন।

আমি: আমি মনে করি বর্তমান কারিকুলাম যুগ উপযোগী। এতে মুখস্থনির্ভরতা কমিয়ে দক্ষতা অর্জন ও হাতে-কলমে কাজের ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান: এতে কি শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করা যাবে?

আমি: জি স্যার, আমি মনে করি এই কারিকুলাম শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট কোচিংনির্ভরতা কমিয়ে বিদ্যালয়মুখী করবে।

এক্সটার্নাল-২: এখন কি আপনার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত যায়?

আমি: জি স্যার অনেকটাই যায়।

এক্সটার্নাল-২: আপনার বিদ্যালয়ের ফলাফল কেমন?

আমি: গত এসএসসি পরীক্ষায় আমার বিদ্যালয় থেকে ২৩৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯২ জন A+ পেয়েছে।

এক্সটার্নাল-২: বাহ চমৎকার! আপনার বিদ্যালয়ে কো-কারিকুলার অ্যাকটিভিটিসগুলো কী কী?

আমি: চিত্রাঙ্কন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, ছড়া, গান, দেয়ালিকা প্রভৃতি স্যার।

এক্সটার্নাল-২: ডিবেট হয় না?

আমি: হ্যাঁ স্যার।

এক্সটার্নাল-২: বললেন না তো?

আমি: দুঃখিত স্যার। ডিবেটে আমাদের বিদ্যালয় গত বছর জেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

এক্সটার্নাল-২: তাহলে তো আপনার বিদ্যালয়ের অবস্থান বেশ ভালো। আপনি বিদ্যালয়ে English grammer-এর কী কী পড়ান?

আমি: Narration, voice, parts of speech, transformation of sentence, articles preposition, right form of verb etc.

(sir please বলে এক্সটার্নাল-১ স্যারকে আরও প্রশ্ন ধরতে বললেন)

এক্সটার্নাল-১: ঢাকায় এখন একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে। সেটির নাম কী?

আমি: ভারত মহাসাগরীয় সম্মেলন স্যার।

এক্সটার্নাল-১: এতে কারা অংশ নিচ্ছে?

আমি: এ সম্মেলনে প্রায় ২৫টি দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিদল অংশ নিচ্ছে স্যার।

এক্সটার্নাল-১: সম্মেলনের মূল বিষয় কী?

আমি: এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা এবং এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ও প্রধান সামুদ্রিক অংশীদারদের একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্মে আনাই এর মূল বিষয়।

এক্সটার্নাল-১: মূল থিমটি বলতে পারবেন?

আমি: জি স্যার। ‘শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই সহনশীল ভবিষ্যতের জন্য অংশীদারত্ব।’

চেয়ারম্যান: আচ্ছা আপনার জন্য শেষ প্রশ্ন। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মাসিক বেতন কত?

আমি: দুঃখিত স্যার, আমি এটা জানি না। (এ প্রশ্নটাই আমাকে বিচলিত করেছে)

চেয়ারম্যান: কী বলেন? এত বছর শিক্ষকতা করছেন বেতন জানেন না? আচ্ছা আপনারা সরকার থেকে বেতন পান। তাহলে শিক্ষার্থীদের বেতন দিয়ে বিদ্যালয়ের কী কী কাজ করা হয়?

আমি: (কী বলব বুঝতে পারছিলাম না, তাই একটু সময় নিয়ে বললাম) দুঃখিত স্যার, আমার জানা নেই।

চেয়ারম্যান: ঠিক আছে। আপনি আসতে পারেন।

আমি: ধন্যবাদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম।