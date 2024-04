নমুনা ভাইভা: মোগল সম্রাটের নাম শুনেছেন

মো. শাহাব উদ্দিনের শৈশব ও বেড়ে ওঠা কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায়। কক্সবাজার সরকারি কলেজ থেকে বাংলা বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাস করেন তিনি। পরে ৪৩তম বিসিএসে অংশ নিয়ে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন শিক্ষা ক্যাডার (বাংলা) হিসেবে। বিসিএসে নিজের ভাইভা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি।

আমি: সালাম দিয়ে রুমে প্রবেশ করি।

চেয়ারম্যান: তোমার নাম কী?

আমি: স্যার, আমার নাম মো. শাহাব উদ্দিন।

চেয়ারম্যান: নামটি অনেক সুন্দর। কোথা থেকে পড়াশোনা করেছ?

আমি: স্যার, আমি কক্সবাজার সরকারি কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছি।

চেয়ারম্যান: তোমার বাসা কোন জেলায়?

আমি: কক্সবাজার।

চেয়ারম্যান: What are you doing now?

আমি: Sir, working as an Assistant Teacher under Secondary and Higher Secondary Branch. My work place is in Cox’s Bazar Govt. High School.

চেয়ারম্যান: আচ্ছা, আপনি স্কুলে কোন বিষয়ে পড়ান?

আমি: স্যার, আমি বাংলা বিষয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞান একাডেমি ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষার্থী হওয়ায় বিজ্ঞান বিষয়ও পড়িয়ে থাকি। যেহেতু স্কুলে শিক্ষক-সংকট রয়েছে।

চেয়ারম্যান: ও আচ্ছা। GDP কী?

আমি: স্যার, Gross domestic product.

চেয়ারম্যান: GNP কী?

আমি: Gross national product.

চেয়ারম্যান: Fiscal year কী?

আমি: A fiscal year is a 12-month period chosen by a company or government to coincide with Planning, budgeting or revenue cycles.

চেয়ারম্যান: মোগল সম্রাটের নাম শুনেছেন? কয়েকজনের নাম বলুন।

আমি: জি, স্যার। সম্রাট বাবর, হ‌ুমায়ুন, শাহজাহান।

এক্সটার্নাল-১: আপনি তো বাংলা বিষয়ের শিক্ষার্থী। নজরুল কী কী সাহিত্য লিখেছেন?

আমি: স্যার, কবি নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। তিনি একাধারে উপন্যাস, নাটক, কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ লিখেছেন।

এক্সটার্নাল-১: নজরুলের কয়েকটি উপন্যাসের নাম বলেন।

আমি: বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা ও কুহেলিকা।

এক্সটার্নাল-১: মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাস কোন এলাকা নিয়ে লেখা?

আমি: স্যার, ময়মনসিংহ এলাকা নিয়ে।

এক্সটার্নাল-২: What is good governance?

আমি: Good Governance is an approach to government that is committed to creating a system founded in justice and peace that protects individual’s human rights and civil liberties.

অনুলিখন: আনিসুল ইসলাম নাঈম