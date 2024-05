নমুনা ভাইভা: রাশিয়া কেন ইউক্রেন আক্রমণ করল

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতির সাবেক শিক্ষার্থী নাঈম আহম্মেদ রাজু। তিনি ৪১তম বিসিএসে কৃষি বিপণন ক্যাডার হয়েছেন। তাঁর ভাইভা অভিজ্ঞতা শুনেছেন এম এম মুজাহিদ উদ্দীন।

ভাইভা বোর্ডে ১০-১২ মিনিটের মতো ছিলাম। প্রবেশের অনুমতি চেয়ে প্রবেশ করলাম। ভেতরে ঢুকে সালাম দিলাম। বসতে বললেন। আস্তে করে বসে পড়লাম।

চেয়ারম্যান স্যার: You have completed Master’s in Development and Poverty Studies. What is poverty rate in Bangladesh?

আমি: Sir, poverty rate 18.7%, extreme poverty 5.6%.

চেয়ারম্যান স্যার: এটা কীভাবে পাওয়া গেল?

আমি: খানা জরিপে স্যার।

চেয়ারম্যান স্যার: আপনার প্রথম পছন্দ অ্যাডমিন?

আমি: জি স্যার।

চেয়ারম্যান স্যার: সংবিধানের মূলনীতি বলেন।

আমি: ১. জাতীয়তাবাদ ২. সমাজতন্ত্র ৩. গণতন্ত্র ৪. ধর্মনিরপেক্ষতা

চেয়ারম্যান স্যার: আপনি ধর্মনিরপেক্ষতা মানেন?

আমি: বাংলাদেশের একজন সুনাগরিক হিসেবে সংবিধান মেনে চলা আমার দায়িত্ব; তাই আমি অবশ্যই এটা মেনে চলার চেষ্টা করি।

চেয়ারম্যান স্যার: আচ্ছা, প্রশাসন ক্যাডার হয়ে কী করবেন?

আমি: ১. আমার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করব।

২. একটি জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তুলব। ৩. জনগণের কাছে গিয়ে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করব।

চেয়ারম্যান স্যার: প্রশাসন ক্যাডারের লোকজন কি জনসেবা করেন?

আমি: জি স্যার, প্রশাসন ক্যাডার থেকে সবচেয়ে বেশি জনসেবা করা যায়। তা ছাড়া আমি দেখেছি, অনেক জেলার জেলা প্রশাসক প্রতি সপ্তাহে এক দিন গণশুনানি করে জনগণের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেন।

এক্সটার্নাল-১: (AI) Artificial Intelligence-এর কিছু নেগেটিভ সাইড বলেন।

আমি: ১. মানুষ অলস হয়ে যাচ্ছে।

২. মানুষের সৃজনশীলতা কমে যাচ্ছে।

৩. শিক্ষা ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

এক্সটার্নাল-১: কৃষিতে 4IR-এর প্রভাব কী?

আমি: ১. কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার ও ২. খামারে না গিয়ে মনিটর করা।

এক্সটার্নাল-২: কৃষিতে তো জিডিপি কমে যাচ্ছে। এটাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

আমি: এটা খুবই ইতিবাচক। কারণ, কৃষিতে জিডিপি কমার অর্থ আমাদের দেশ ধীরে ধীরে শিল্পোন্নত হচ্ছে। তা ছাড়া বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ, যেমন USA, UK-তে কৃষি সেক্টরে জিডিপি ২ শতাংশের কম কমছে মানে এই নয়, কৃষির অবদান কমে যাচ্ছে। কৃষির উৎপাদন আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। কিছু শিল্প ও সেবা সে তুলনায় অনেক বেশি বেড়েছে; তাই সামগ্রিক তুলনায় কৃষির জিডিপি কম মনে হচ্ছে।

এক্সটার্নাল-২: বাংলাদেশের কৃষিতে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব কী?

আমি: মূলত তিনটি ক্ষেত্রে প্রভাব পড়েছে। তা হলো ফুড, ফার্টিলাইজার ও ফুয়েল। গম রপ্তানি কমে গিয়ে সমগ্র বিশ্বে প্রভাব পড়েছে। জ্বালানি তেলের বাজার আর আমদানিতে প্রভাব পড়েছে।

এক্সটার্নাল-১: রাশিয়া কেন ইউক্রেন আক্রমণ করল?

আমি: নিরাপত্তা ইস্যুতে। যেহেতু ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিতে চায়। তা ছাড়া কৃষ্ণসাগর এলাকায় আধিপত্য বজায় রাখার জন্য।

এক্সটার্নাল-২: আপনি তো প্রাইমারিতে আছেন। কী পড়ান প্রাইমারিতে?

আমি: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, বিজ্ঞান, ইংরেজি।

এক্সটার্নাল-২: প্রাইমারি শিক্ষায় সমস্যা কী?

আমি: ১. প্রান্তিক পর্যায়ে দারিদ্র্য।

২. সরকারি বরাদ্দ তুলনামূলক কম।

৩. পর্যাপ্ত ট্রেনিংয়ের অভাব।

চেয়ারম্যান স্যার: বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার কমার কারণ কী?

আমি: বিগত ১৫ বছর বাংলাদেশ একটি ধারাবাহিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা ২০৩০ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ আর ২০৪১ সালে উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

চেয়ারম্যান স্যার: আপনি আসতে পারেন।

আমি: ধন্যবাদ স্যার।