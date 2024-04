উচ্চশিক্ষা: চীনে স্নাতকোত্তর করতে চাইলে

আপনি যদি দেশের সরকারি বা বেসরকারি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের চিন্তা করে থাকেন, তাহলে চীন আপনাকে দিচ্ছে দারুণ সুযোগ। চীনে উচ্চশিক্ষায় অন্যতম বৃত্তি হলো চীনা সরকারি বৃত্তি। আগে এই বৃত্তি পেতে একই সঙ্গে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে হতো। এ বছর ২০২৪ / ২৫ সেশনে চীনা সরকারি বৃত্তি প্রোগ্রাম ‘সিএসসি টাইপ বি’-এর আওতায় একজন শিক্ষার্থী মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে পারবেন। তবে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেই বৃত্তি অর্জন সম্ভব। এমন ৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লিখেছেন এন্ড্রু দাস শুভ্র।

কখন আবেদন করবেন

২০২৪ / ২৫ এর আবেদন গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছে। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের সময়সীমা এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত। কিন্তু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত সময়সীমা কম-বেশি হতে পারে। তবে সময়সীমা-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আপনার পছন্দ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে পারবেন। সেপ্টেম্বর ২০২৪ সেশনের ফলাফল প্রকাশিত হবে জুলাই ২০২৪-এ।

আবেদন করতে করণীয়

প্রথমে একটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ই-মেইলের মাধ্যমে Acceptance Letter সংগ্রহ করতে হবে। এতে করে আপনার মনোনীত হওয়ার সুযোগ অনেকটা বেড়ে যাবে। এটা না থাকলেও আপনি আবেদন করতে পারবেন স্নাতকোত্তরের জন্য। কিন্তু পিএইচডির জন্য এটা বাধ্যতামূলক।

কোথায় আবেদন করবেন

আপনি সরাসরি এই লিংকে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী এই লিংকে আবেদনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সাইটেও আবেদন করতে হয়।

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস

l Highest Certificate (Notorize copy)

l Highest Transcript (Notorize copy)

l Photo (passport size)

l Passport Homepage

l Two Recommendations Later

l Study Plan

l Non Criminal Records

l Acceptance letter (if available)

l Foreign Physical Examination Report

l Other documents

l English Proficiency Certificate/Medium of Instruction

কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা দক্ষতার প্রমাণস্বরূপ IELTS বা TOFEL জরুরি। কিন্তু আপনি চীনের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় Medium of instructions (MOI) দিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

চায়নিজ গভর্নমেন্ট বৃত্তি জেতার সম্ভাবনা কী কী

যদি আপনার পূর্ববর্তী ফলাফলের গড় বেশি হয় এবং আপনার কাছে একটি স্পষ্ট এবং অভিনব গবেষণা প্রস্তাব বা অধ্যয়নের পরিকল্পনা থাকে, তবে আপনার চায়নিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। ২৭৩টি চীনা বিশ্ববিদ্যালয় চীনা স্কলারশিপ কাউন্সিলের সিএসসি কর্তৃক স্বীকৃত। চায়নিজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা আমরা দেখেছি উচ্চ গ্রেডের শিক্ষার্থীরা প্রায়শই প্রত্যাখ্যাত হয়। কারণ, তারা একটি গবেষণা প্রস্তাব বা অধ্যয়নের পরিকল্পনা ভালোভাবে লিখতে পারে না। অতএব, আপনার নিজস্ব শব্দ দিয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে গবেষণা প্রস্তাব। আমরা এটাও দেখেছি, গড় শিক্ষার্থীরা তাদের সুন্দরভাবে লেখা অধ্যয়ন পরিকল্পনা বা স্পষ্ট চিন্তাভাবনাসহ গবেষণা প্রস্তাবের কারণে সফলভাবে সম্পূর্ণ অর্থায়নে চীনা বৃত্তি জিতেছে।

বৃত্তির-সুবিধা

বিনা খরচে পড়াশোনা

বিনা খরচে আবাসন ব্যবস্থা

চিকিৎসা ভাতা

মাসিক ভাতা (স্নাতকোত্তরে ৫০,০০০ টাকা (প্রায়) এবং পিএইচডি ৫৯,৫০০ টাকা (প্রায়)

লেখক: এন্ড্রু দাস শুভ্র, স্নাতকোত্তর অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী, নবায়নযোগ্য শক্তি নর্থ চীনা ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি, বেইজিং, চীন।