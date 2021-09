ইংরেজিতে ভালো করতে ভোকাবুলারি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে যত ভোকাবুলারি জানে তার জন্য ইংরেজিতে ভালো করা তত সহজ। ভোকাবুলারি বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া খুব কঠিন।



ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয় থেকে ভোকাবুলারিভিত্তিক বেশ কিছু প্রশ্ন আসে। ভোকাবুলারি জানা থাকলে অনেক সময় ব্যাকরণিক নিয়মগুলোও বুঝতে সুবিধা হয়। অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যায়।



এখন যেহেতু এমসিকিউর পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষাও চালু হয়েছে, তাই ভোকাবুলারির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ লিখিত অংশে আসা Paragraph, Fill in the gap with clue এবং Sentence Making-এর মতো বিষয়গুলো সম্পূর্ণ ভোকাবুলারিভিত্তিক। আবার শুধু ভোকাবুলারি জানলেই হবে না। কোথায় কোন ভোকাবুলারি ব্যবহার করা উচিত, এটাও জানতে হবে। প্যারাগ্রাফ অংশে ভালো করতে হলে আপনাকে অবশ্যই ইংরেজি ফ্রি হ্যান্ড লেখার অভ্যাস থাকতে হবে। অভ্যাস না থাকলে প্রতিদিন ৩০ মিনিট সময় নিয়ে ফ্রি হ্যান্ড লেখার অভ্যাস করা যেতে পারে। ইংরেজি Sentence Making-এর দক্ষতা বাড়াতে প্রতিদিন নিজের ইচ্ছামতো নতুন ১৫-২০ ইংরেজি শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন করতে পারেন।



ভোকাবুলারি পড়ার নিয়ম

ভোকাবুলারি পড়া একটু বিরক্তিকর। মনে রাখা কঠিন। তারপরও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। ভোকাবুলারি সহজ করে পড়া যায়। আর এ জন্য যা করতে হবে সেগুলো হলো–

১. প্রথমে একটি বই নির্বাচন করুন। নির্বাচিত বইটি শেষ না করে অন্য কোনো ভোকাবুলারির বই পড়বেন না। একেক দিন একেক বই পড়লে ভালো ফলাফল অর্জনের পথ রুদ্ধ হতে পারে।

২. একদিন অনেক ভোকাবুলারি পড়ার চেয়ে প্রতিদিন অল্প অল্প করে পড়তে পারেন। যেমন আপনি একদিন দিনভর ভোকাবুলারি পড়লেন, তারপর ১০ দিন আর পড়লেন না। এমন করলে হবে না। প্রতিদিন এক-দেড় ঘণ্টা সময় নিয়ে ভোকাবুলারি পড়তে পারেন। ধীরে ধীরে বিরক্তি কমে যাবে। মনেও থাকবে বেশি।

দিন প্রতি দেড় ঘণ্টায় ৫০টি পড়তে পারলে ৩০ দিনে ১৫০০ পড়া সম্ভব। প্রতি পাঁচ দিন পর আগের পড়া ভোকাবুলারিগুলো পুনরায় পড়তে হবে। সম্ভব হলে প্রতিদিন ২০ মিনিট সময় নিয়ে আগের দিনের পড়াটা পুনরায় দেখতে পারেন।

৩. লিখে লিখে পড়তে পারেন। এতে বানান ভুল হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে। ফলে স্পেলিং অংশে আপনি ভালো করতে পারবেন।

এভাবে পড়লে মনে রাখার দক্ষতাও বাড়বে।