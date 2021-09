ফেসবুক পেজ খোলার পদ্ধতি

ফেসবুক পেজকে অনেকটা ফেসবুক পাবলিক প্রোফাইল বলা যায়। মূলত ব্যবসা, সেলিব্রিটি ও সংস্থাগুলো তাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলার পরিবর্তে পেজ ব্যবহার করে থাকে। অনেক সময় ফেসবুক পেজকে ফেসবুক ফ্যান পেজও বলা হয়ে থাকে।

ফেসবুক আইডিতে যেমন বন্ধু অ্যাড করা যায়, ফেসবুক পেজে কিন্তু এমন করা যায় না। ফেসবুক পেজকে লাইক বা ফলো করা যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্তই ফ্রেন্ড বা বন্ধু অ্যাড করা যায়। অন্যদিকে পেজ এর ক্ষেত্রে লাইক বা ফলো এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই।

যেকেউ চাইলেই নিজের ব্যক্তিগত প্রোফাইল আলাদা রেখে নিজের প্রতিষ্ঠান কিংবা নিজের নামে ফেসবুক পেজ খুলতে পারে। এইভাবে লিমিট ছাড়াই অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছানো সহজ হয়।

ফেসবুক প্রোফাইল, পেজ ও গ্রুপের মধ্যকার পার্থক্য হলো–ফেসবুক পেজ হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে আর্টিস্ট, পাবলিক ফিগার, ব্যবসা, ব্র্যান্ড, কিংবা অলাভজনক সংস্থা তাদের ভক্ত বা গ্রাহকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। আবার ফেসবুক গ্রুপ হচ্ছে ফেসবুক ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট বিষয়ের নীরিখে একছত্র হয়ে আলাপ করা ও মতামত জানানোর স্থান।

ফেসবুক পেজ খুলতে প্রথমত প্রয়োজন হবে একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্টের। ফেসবুক অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি ফেসবুক পেজ খুলতে প্রয়োজন হবে একটি কম্পিউটার কিংবা স্মার্টফোনের। তাছাড়া আপনার ডিভাইসে ইন্টারনেট সংযোগ তো লাগবেই।

ফেসবুক পেজ তৈরী করা কিন্তু তেমন কঠিন কোনো কাজ নয়। যেকেউ খুব সহজেই কোনো ঝামেলা ছাড়াই ফেসবুক পেজ খুলতে পারে।

কম্পিউটারে ফেসবুক পেজ খোলার নিয়ম–

১.ফেসবুক এ প্রবেশ করুন

২.আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করা না থাকলে সাইন ইন করুন

৩.এরপর বাম পাশের মেন্যু থেকে Pages এ ক্লিক করুন

৪.Create New Page বাটনে ক্লিক করুন

৫.এরপর এমন একটি পেজ দেখতে পাবেন

৬.পেজ যে নামে খুলবেন সেটি Page name লেখা বক্সে লিখুন

৭.Category বক্সে আপনার পেজ কী নিয়ে তা লিখে একটি ক্যাটাগরি সেট করুন

৮.এরপর Description বক্সে পেজ সম্পর্কে কিছু লেখা চাইলেই যোগ করতে পারেন

৯.Create Page বাটন চাপুন

কম্পিউটারের পাশাপাশি মোবাইলেও ফেসবুক পেজ খোলা যায়। মোবাইল থেকে ফেসবুক অ্যাপ এর মাধ্যমে খুব সহজেই ফেসবুক পেজ খোলা যায়।মোবাইলে ফেসবুক পেজ খোলার নিয়ম–

১.ফেসবুক অ্যাপে প্রবেশ করুন

২.ডানদিকে থাকা সর্বশেষ সেকশন অর্থাৎ হ্যামবার্গার আইকনযুক্ত মেন্যুতে প্রবেশ করুন

৩.Pages অপশনটি খুঁজে বের করে প্রবেশ করুন

৪.Create চাপুন

৫.Get Started চাপুন

৬.যে নামে পেজ খুলতে চান, সেটি Page Name বক্সে লিখুন ও Next চাপুন

৭.পেজ এর ধরন অনুযায়ী একটি ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে Next চাপুন

৮.এরপর আপনি যদি কোনো ব্যবসার পেজ খুলেন, সেক্ষেত্রে ঠিকানা যোগ করুন ও Next চাপুন

৯.ঠিকানা না থাকলে বা যোগ করতে চাইলে Skip চাপুন

১০.এরপর আপনার ফেসবুক পেজের জন্য একটি প্রোফাইল পিকচার ও কভার ফটো চাওয়া হবে। কভার ফটো ও প্রোফাইল পিকচার সিলেক্ট করে Done চাপুন