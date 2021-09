ফেসবুক হ্যাক হয়েছে কিনা কীভাবে বুঝবেন

যতই সাবধানতা অবলম্বন করা হোক না কেন, যেকোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হতে পারে। তবে কিছু লক্ষণ খেয়াল করলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি কেউ হ্যাক করে ব্যবহার করছে কিনা।

আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এর লগইন তথ্য দেখে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন আপনার অ্যাকাউন্ট কোন কোন ডিভাইস থেকে ব্যবহার করা হয়েছে বা হচ্ছে। লগইন হিস্ট্রি দেখার জন্য ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগইন করে মেন্যু থেকে Settings and Privacy তে ক্লিক করুন। এবার Settings এ ক্লিক করে Security & Login এ গিয়ে Where You Logged In সেকশনটি দেখুন। সেখানে কোন ডিভাইস থেকে, কোন সময়ে, কোন স্থান থেকে কোন ব্রাউজার ব্যবহার করে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগইন করা হয়েছে তার তালিকা দেখতে পাবেন। আপনি লগইন করেননি এমন ডিভাইস দেখলে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে। যেসব ডিভাইসে বর্তমানে অ্যাকাউন্টে লগইন করা আছে, সেসব ডিভাইসের পাশে Active Now লেখা থাকবে।

তালিকার প্রতিটি ডিভাইস ক্লিক করলে থ্রি-ডট মেন্যু থেকে আপনি অপরিচিত ডিভাইস থেকে অ্যাকাউন্ট লগ আউট করে ফেলতে পারেন। এ ছাড়া একবারে সকল ডিভাইস থেকে লগ আউট করতে 'Log Out Of All Sessions' ক্লিকের সুযোগও রয়েছে।

থার্ড পার্টি টুল ব্যবহার করেও আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে কিনা জানতে পারেন। এমনই একটি সাইট 'Have I Been Pwned'। এই সাইটে প্রবেশ করে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের ফোন নম্বর বা ইমেইল ঠিকানা দিয়ে 'pwned? ' বাটনে ক্লিক করলেই পাওয়া যাবে অ্যাকাউন্টের লগইন সংক্রান্ত তথ্য।

চুপিচুপি ব্যবহার ছাড়াও অনেক সময় হ্যাকার কোনো একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ইমেইল ঠিকানা বা ফোন নম্বর বদলে দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সেটিংস থেকে এই তথ্যগুলোও যাচাই করা যাবে। হ্যাকার পাসওয়ার্ড বদলে দিলে এবং নিজে অ্যাকাউন্টে লগইন করতে না পারলে বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারেন আপনার ফেসবুক টাইমলাইনে কোনো অস্বাভাবিক পোস্ট করা হচ্ছে কিনা। কাউকে ম্যাসেজ পাঠানো হচ্ছে কিনা সে খোঁজও নিতে পারেন বন্ধুদের মাধ্যমে।