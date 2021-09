মেধার ভিত্তিতে বৃত্তি

হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা করছেন বাংলাদেশের মো. আহনাফ ফারহান। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি ও পড়াশোনা নিয়ে জানিয়েছেন বিস্তারিত:



বৃত্তি পরিচিতি

হংকং ইউনিভার্সিটি মেধার ভিত্তিতে ফুল রাইড বৃত্তি পর্যন্ত দিয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফল অর্থাৎ এইচএসসি বা A Levels-এর ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি পাওয়া যায়, যাকে এন্ট্রান্স স্কলারশিপ বলে। বৃত্তির এ-লেভেলে মানদণ্ড জানা থাকলেও এইচএসসি লেভেলের নির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ডের কথা বলা নেই। তবে এসএসসি ও এইচএসসিতে আনুমানিক ৯১ শতাংশের ওপরে নম্বর থাকলে বৃত্তি পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়া আরও দুটি স্কলারশিপের জন্য আবেদন করা যায়। বেল্ট অ্যান্ড রোড স্কলারশিপ ও হিফ সি ইম্প্যাক্ট চ্যাম্পিয়ন স্কলারশিপ যা পড়াশোনার খরচসহ থাকা-খাওয়ার খরচও বহন করে থাকে। নিচে A Levels এর সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হলো। তবে মনে রাখতে হবে এই মানদণ্ড সব সময়ের জন্য না-ও হতে পারে। বছরভেদে পরিবর্তিত হতে পারে।

3 A*s & 1A = Half Tuition

4 A*s = Full Tuition

5 A*s = Full Tuition plus Living Allowances

আবেদনের তথ্য

এন্ট্রান্স স্কলারশিপের জন্য আলাদাভাবে আবেদন করতে হয় না। মূল আবেদনের সঙ্গে রেজাল্টের তথ্য দিতে হবে। রেজাল্টের ভিত্তিতে স্কলারশিপ দেওয়া হবে। এ ছাড়া বাকি দুটো স্কলারশিপে আবেদন করতে চাইলে মূল আবেদনের সঙ্গে উল্লেখ করে দিতে হবে। প্রত্যেকটির জন্য আলাদা প্রবন্ধ লিখতে হবে।



আবেদনের জন্য যা যা প্রয়োজন

আবেদন করতে পাসপোর্ট লাগবে। কারণ মূল আবেদনে পাসপোর্ট নম্বর দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত কিছু তথ্য জমা দিতে হয়। যেমন নাম, ই-মেইল, ফোন, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সহশিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি। তৃতীয়ত, দুজন শিক্ষককে প্রশংসাপত্র পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ করতে হবে। সেই শিক্ষকদেরই তাঁদের প্রশংসাপত্রের সঙ্গে আপনার সব ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে। অনেকেরই ভুল ধারণা আছে যে হংকংয়ে আবেদন করতে SAT দরকার হয়। তবে এটি সত্যি নয়। SAT থাকলে প্রোফাইল খানিকটা শক্তিশালী হয়, যা ভর্তি এবং স্কলারশিপ পেতে সাহায্য করে। এটি আবশ্যকীয় নয়। তবে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণস্বরূপ IELTS/TOEFL ফলাফল দিয়ে আবেদন করতে হবে। IELTS ন্যূনতম ৬.৫ অথবা তার ওপরে থাকতে হবে।

বৃত্তির সুযোগ সুবিধা

মূলত তিন ধরনের বৃত্তি পাওয়া সম্ভব। যথা- হাফ টিউশন, ফুল টিউশন এবং ফুল রাইড। হাফ টিউশন পেলে শুধুমাত্র পড়াশোনার অর্ধেক খরচ দিতে হয়। তবে থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য নিজের বহন করতে হয়।

ফুল টিউশন পেলে পড়াশোনার জন্য কোন খরচ বহন করতে হয় না। শুধুমাত্র থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য খরচ বহন করতে হয়। ফুল রাইড বৃত্তি পেলে পড়াশোনা, থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য খরচ বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে থাকে। হংকংয়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বছর প্রতি টিউশন ফি সাধারণত ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা। তাই বৃত্তি পেলে অবশ্যই তা শিক্ষার্থীদের জন্য লাভজনক।

যেসব বিষয়ে পড়া যাবে

হংকং ইউনিভার্সিটিতে যেকোনো বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা যাবে। বিস্তারিত জানতে হংকং ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট দেখতে পারেন।

অনুলিখন: জুবায়ের আহম্মেদ