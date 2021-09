গুগল অ্যাকাউন্ট খুলবেন যেভাবে

গুগলের সকল সার্ভিস যেগুলোতে লগইন করার দরকার হয়, সেগুলো ব্যবহারের জন্য গুগল অ্যাকাউন্ট লাগে। ইউটিউব ব্যবহারের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনে গুগল অ্যাকাউন্টে লগ ইন করা আবশ্যক। গুগল অ্যাকাউন্টে লগ ইন করা ছাড়া ইউটিউবে কোনো চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করা যায় না, কোনো ভিডিওতে কমেন্ট করা যায়না। আর ইউটিউব চ্যানেল খুলতে তো গুগল অ্যাকাউন্ট লাগবেই। তাই গুগল অ্যাকাউন্ট খোলাটা কত জরুরি তা বোঝাই যাচ্ছে।

কম্পিউটারে গুগল অ্যাকাউন্ট খোলার নিয়ম–

১. যেকোনো ব্রাউজার থেকে গুগল অ্যাকাউন্টের সাইন আপ পেজে প্রবেশ করুন

২. গুগল অ্যাকাউন্টের জন্য ব্যবহার করতে আপনার নাম প্রদান করুন

৩. গুগল অ্যাকাউন্টের জন্য একটি ইউজারনেম দিন

৪. গুগল অ্যাকাউন্টের জন্য একটি পাসওয়ার্ড প্রদান করুন

৫. স্ক্রিনে দেখানো সকল তথ্য সঠিকভাবে প্রদানের পর Next চাপুন

৬. এরপর আপনার ফোন নাম্বার প্রদান করুন

৭. রিকভারি মেইল প্রদান করুন

৮. জন্মতারিখ ও লিঙ্গ সিলেক্ট করুন

৯. এরপর প্রদত্ত ফোন নাম্বারে পাওয়া ভেরিফিকেশন কোডটি প্রদান করুন

মোবাইলে গুগল অ্যাকাউন্ট খোলার নিয়ম–

মোবাইল ব্রাউজারে গুগল অ্যাকাউন্ট খোলার উপায় প্রথমে দেয়া হলো। আপনার হাতের স্মার্টফোনটিতে খুব সহজেই গুগল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। এছাড়াও অ্যান্ড্রোয়েড বা আইফোনে গুগল অ্যাকাউন্ট খোলার পেজ ভিজিট করে উপড়ে উল্লিখিত নিয়মে যেকোনো ব্রাউজার ব্যবহার করে গুগল অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে।

তবে মোবাইলে ব্রাউজার ছাড়া গুগল অ্যাকাউন্ট খোলার পদ্ধতি একটু ভিন্ন। চলুন এবার জানি অ্যান্ড্রোয়েড মোবাইলে কিভাবে ব্রাউজার ছাড়া গুগল অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়।

১. Settings এ প্রবেশ করুন

২. স্ক্রল করে Accounts সিলেক্ট করুন

৩. Add Account সিলেক্ট করুন

৪. Google সিলেক্ট করুন

৫. ফোনের পিন বা প্যাটার্ন থাকলে, সেটি প্রদান করুন

৬. এরপর Create Account সিলেক্ট করুন

৭. ব্যক্তিগত কাজে গুগল একাউন্ট খুলতে For Myself সিলেক্ট করুন ও ব্যবসার কাজে গুগল অ্যাকাউন্ট খুললে To manage my business সিলেক্ট করুন

৮. আপনার ফার্স্ট নেম ও লাস্ট নেম লিখুন ও Next চাপুন

৯. এরপর আপনার জন্মতারিখ ও জেন্ডার দিয়ে Next চাপুন

১০. Username ফিল্ডে গুগল অ্যাকাউন্টের জন্য একটি ইউনিক ইউজারনেম দিন

১১. এরপর আপনার গুগল অ্যাকাউন্টের জন্য পাসওয়ার্ড দিয়ে Next চাপুন

১২. গুগল অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য একটি ফোন নাম্বার দিয়ে Next চাপুন

১৩. মোবাইল নাম্বারে আসা কোডটি প্রদান করুন

১৪. ভেরিফিকেশনের জন্য প্রদত্ত মোবাইলে নাম্বারটি গুগল অ্যাকাউন্টে অ্যাড করতে চাইলে Next ও অ্যাড না করতে চাইলে Skip চাপুন

১৫. Privacy & Terms পেজ দেখতে পাবেন, নিচের দিকে স্ক্রল করে I Agree চাপুন।

উপরোক্ত প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরণ করলে আপনার নতুন গুগল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন।