নমুনা ভাইভা: আপনার লক্ষ্য তো পুরোই বদলে গেছে

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদের ভাইভায় আমার সিরিয়াল ছিল ১৩। আনুমানিক প্রায় সাত-আট মিনিট ভাইভা বোর্ডে ছিলাম। ভাইভা বোর্ডে ঢোকার আগে ফুরফুরে মেজাজে ছিলাম। গোপালগঞ্জে বাড়ি হওয়ায় ধরে নিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও অর্থনীতি নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু পরে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়।

আমি: সালাম দিয়ে অনুমতি নিয়ে রুমে প্রবেশ করলাম। (চেয়ারম্যান স্যার বসতে বললেন। বোর্ডে চেয়ারম্যান স্যার ছাড়াও একজন ম্যামসহ তিনজন ছিলেন। একজন স্যার একটু কাছেই বসেছিলেন, শুরুতে তিনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করেননি)।

চেয়ারম্যান: কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন?

আমি: যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

চেয়ারম্যান: আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের ‘শর্ট ফর্ম’ কী?

আমি: JUST। (এর মধ্যে ম্যাম হোম ডিস্ট্রিক্ট জানতে চাইলেন)

আমি: গোপালগঞ্জ (ভাবলাম হয়তো জাতির পিতা বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। কিন্তু চেয়ারম্যান স্যার থেকে এ রকম কোনো প্রশ্নই এল না।)

চেয়ারম্যান: কোন সাবজেক্টে পড়েছেন?

আমি: কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

চেয়ারম্যান: মাস্টার্স তো করেননি। এখন কী করছেন?

আমি: বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে আছি।

চেয়ারম্যান: বাংলাদেশ ব্যাংক আর কৃষি ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য কী?

আমি: কৃষি ব্যাংক সাধারণ মানুষ নিয়ে কাজ করে আর বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। (উত্তরটা স্যারের পছন্দ হয়নি। তিনি বলেন, One is regulatory body and other is regulated body)

চেয়ারম্যান: বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা প্রধান কাজ বলেন?

আমি: মনিটারি পলিসি প্রণয়ন।

চেয়ারম্যান: মনিটারি পলিসির উদ্দেশ্য কী?

আমি: দেশের অর্থনীতিতে টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, যা আমদানি-রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে...।

চেয়ারম্যান: স্যার এখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে...প্রধান উদ্দেশ্য বলুন।

আমি: মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বললাম। (পাশ থেকে এক্সটারনাল স্যার বললেন, আমরা তো এটা জানতে চেয়েছিলাম)

এক্সটারনাল-১: যদি ইন্টারেস্ট রেট হ্রাস অথবা বৃদ্ধি পায়, কোন ধরনের প্রভাব পড়বে?

আমি: ইন্টারেস্ট রেট হ্রাস করলে অর্থনীতিতে মুদ্রার সরবরাহ বাড়বে, ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। আর ইন্টারেস্ট রেট বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

চেয়ারম্যান: আপনার ট্র্যাক তো সবই চেঞ্জ! মাস্টার্স করেননি, আবার কৃষি ব্যাংকে। Bangladesh Bank–কে five sentence-এর মধ্যে বর্ণনা করুন।

আমি: Bangladesh bank, the central bank of Bangladesh also known as the bank of Government which controls the nature of Bangladesh's economy. It performs so many duties such as formulation of monetary policy, issuance of bank notes and regulating of commercial banks (এরপর মাথায় অনেক কিছু থাকলেও মুখে আসছিল না)।

এক্সটারনাল-১: JUST নামে একটা জাপানিজ বিখ্যাত শব্দ আছে, জানেন?

আমি: জি না, স্যার।

এক্সটারনাল-১: হিউম্যান ক্যাপিটাল কী? মানুষ কখন হিউম্যান ক্যাপিটাল হয়?

আমি: মানুষ যখন কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে।

এক্সটারনাল-১: হিউম্যান ক্যাপিটাল লেজারে কেন লিপিবদ্ধ করা হয় না?

আমি: এটা অর্থসংশ্লিষ্ট না তাই। (আমি আসলে জানতামই না, আন্দাজে মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে। স্যার বললেন, আসলে বিষয়টা তেমন না)

এক্সটারনাল-১: বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে কার হিউম্যান ক্যাপিটাল বেশি?

আমি: অবশ্যই সিঙ্গাপুর।

এক্সটারনাল-১: বাংলাদেশের বর্তমান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স কত?

আমি: দুঃখিত স্যার, মনে পড়ছে না।

এক্সটারনাল-১: আপনার পোস্টিং কোথায়?

আমি: শরীয়তপুর জেলায়। (এবার যে স্যার প্রায় কাছের চেয়ারে ছিলেন তিনি প্রশ্ন করলেন)

এক্সটারনাল-২: পানির পিএইচ কত?

আমি: ৭ স্যার।

এক্সটারনাল-২: পিএইচ-৭-এর বেশি হলে কী হয়?

আমি: ক্ষারীয় হয়।

এক্সটারনাল-২: কম হলে কী হয়?

আমি: অ্যাসিডিক হয়। (এবার এক্সটারনাল ম্যাম প্রশ্ন শুরু করলেন)

এক্সটারনাল-৩: নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো কী কী?

আমি: হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপটন, জেনন, রেডন

এক্সটারনাল-৩: এরা নিষ্ক্রিয় কেন?

আমি: এদের ভ্যালেন্সি সেলে ৮টি করে ইলেকট্রন থাকে।

এক্সটারনাল-৩: পানির মধ্যে পেনসিল রাখলে বাঁকা কেন দেখাবে?

আমি: এটার উত্তর তখন মনে এলেও মুখে আসছিল না। (এরপর চেয়ারম্যান স্যার বললেন, আপনি আসতে পারেন। আমি তখন সবাইকে সালাম দিয়ে চলে এলাম)।

মো. নাফিউল করিম, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক (সুপারিশপ্রাপ্ত)

অনুলিখন: আনিসুল ইসলাম নাঈম