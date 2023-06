এনএসআই প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি

সাধারণত তিন ধাপে পরীক্ষা হয়ে থাকে—প্রিলিমিনারি, লিখিত ও ভাইভা। পরবর্তী সময়ে ব্লাড টেস্ট (হেপাটাইটিস বি+, ক্যানসার, এইডস), ডোপ টেস্ট করা হয়। প্রার্থীর হাইট-ওয়েটের কম্বিনেশন দেখা হলেও সাধারণত ওভারওয়েটের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না।

প্রিলির পরীক্ষা যেমন হবে

প্রিলির জন্য আক্ষরিক অর্থে এনএসআই নিয়োগ পরীক্ষার কোনো সিলেবাস নেই। পিএসসি নন-ক্যাডার প্রিলির সিলেবাস অনুসরণ করলেই হয়, তবে কিছুটা ব্যতিক্রমও রয়েছে। বিগত বছরের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, মানসিক দক্ষতা, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের আলোকে সাধারণত গ্রেড অনুযায়ী সহজ থেকে কঠিনতর প্রশ্ন হয়ে থাকে।

প্রিলিমিনারির মানবণ্টন

বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান মিলিয়ে ৮০টি প্রশ্নে ১০০ নম্বরে পরীক্ষা হয়ে থাকে। প্রতিটি প্রশ্নে ১.২৫ নম্বর এবং ভুল উত্তর প্রদানে ০.২৫ নম্বর কাটা পড়ে। মানসিক দক্ষতা, সাধারণ বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার থেকে কয়েকটি প্রশ্ন থাকতে পারে। সহকারী পরিচালক বা ফিল্ড অফিসার ও অন্যান্য পদের জন্য প্রশ্নের ধরন ভিন্ন হয় এবং প্রতিটি বিষয়ের নম্বরের পরিমাণ একটু কমবেশি হতে পারে। তবে এই বিষয়গুলোর ওপরে ফোকাস করলে পরীক্ষায় আপনি একধাপ এগিয়ে থাকবেন।

বাংলা

বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ব্যাকরণ প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় (এমসিকিউ) ১৫ থেকে ২০টি প্রশ্ন থাকে। যার মধ্যে ব্যাকরণ অংশে সবচেয়ে বেশি নম্বর তোলা যায়। ভাষা ও বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্যে প্রথম, বিখ্যাতদের ছদ্মনাম, বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্য ও রচয়িতা, বিখ্যাত কবি ও লেখকদের উপাধি, বিখ্যাত কিছু গ্রন্থ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বর্ণ প্রকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব, সমাস, শব্দ গঠন ও প্রকরণ, পুরুষ, অনুসর্গ, উপসর্গ, ক্রিয়ার কাল, পদ, ধাতু, বিরাম চিহ্ন, বাচ্য ও বচন ভালোভাবে পড়তে হবে। সমার্থক বা প্রতিশব্দ, প্রবাদ প্রবচন, বাগ্‌ধারা, এক কথায় প্রকাশ, পারিভাষিক শব্দ, বিপরীত শব্দ প্রভৃতি সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হবে। বাংলার জন্য নবম-দশম শ্রেণির বাংলা গ্রামার, বিসিএস সিরিজের যেকোনো বাংলা বই দেখতে পারেন। পাশাপাশি ব্যাকরণ অংশটা ভালো করে পড়ুন।

ইংরেজি

এই অংশে ১৫ থেকে ২০টি প্রশ্ন আসে। বিগত সালের বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন ভালো করে পড়ুন। বিশেষ করে গ্রামার অংশে Sentence, Parts of speech, Tense, Voice, Narration, Gender, Change of sentences to simple, complex & Compound, Gerund, Idioms & phrases, Correct word spelling, Clauses, Sentences Transformations, Synonyms & Antonyms, Articles, Composition, Conditional Sentences, Preposition প্রভৃতি ভালো করে পড়বেন।

গণিত

এখানে সাধারণত ১০ থেকে ১৫টি প্রশ্ন আসে। যেকোনো ম্যাথের বই অনুসরণ কর বেসিক ম্যাথগুলো ভালো করে দেখুন। নম্বর বিবেচনায় মানসিক দক্ষতার চেয়ে গণিতের দিকটা বেশি গুরুত্ব দিন। গতিবেগ, দূরত্ব, সমাপ্ত, শতকরার মাধ্যমে লাভ-ক্ষতি, সুদ কষা, পিতা-পুত্রের বয়স, নৌকা ও স্রোতের বেগ, ঐকিক নিয়ম, সংখ্যার ধারণা, ধারা ও মানসিক দক্ষতা থেকে প্রশ্ন আসে। পাশাপাশি জ্যামিতিবিষয়ক খুঁটিনাটি জানতে হবে। যেমন বর্গক্ষেত্র, চতুর্ভুজ, রম্বস, জ্যা, ভূমির দৈর্ঘ্য ইত্যাদি জানতে হবে।

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশ থেকে বেশি প্রশ্ন আসে। যদিও এর নির্দিষ্ট কোনো সিলেবাস নেই। সাম্প্রতিককালের যেকোনো সাধারণ জ্ঞানের বই পড়তে থাকুন। গুরুত্বপূর্ণ টপিক—জনসংখ্যাবিষয়ক তথ্য, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, উৎসব, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামো, মুজিবনগর সরকার, বাংলাদেশের ইতিহাস, জলবায়ু, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সরকারব্যবস্থা, সেক্টর, বীরশ্রেষ্ঠ, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, লোকসংগীত, সামরিক আইন, সদর দপ্তর, জাদুঘর, স্থলবন্দর, ইকোপার্ক, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

এই অংশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস, সম্মেলন, সদর দপ্তর, বিভিন্ন পরিষদের সদস্যসংখ্যা, নোবেল পুরস্কার, বিশেষ অঞ্চল ও জোট, যুদ্ধ, জাতিসংঘ ও এর অঙ্গসংগঠন, চুক্তি, খেলাধুলা, বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা, গোয়েন্দা সংস্থা, সংগঠন, বিভিন্ন দেশের সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ ওই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নাম, অনুষ্ঠিত/অনুষ্ঠিতব্য গ্লোবাল সামিট ইত্যাদি দেখে যাওয়া ভালো।

সাধারণ বিজ্ঞান ও আইসিটি

বিসিএসের যেকোনো একটি বইয়ের সাধারণ বিজ্ঞান ও আইসিটির বেসিক অংশটুকু পড়ুন। বিসিএস রিলেটেড যেকোনো ডাইজেস্ট বা এনএসআইয়ের বই থেকেও চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন।

প্রিলি পরীক্ষা ভালো হলে দ্রুত রিটেনের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করতে হবে। কারণ, প্রিলির রেজাল্টের অল্প কিছুদিন পরই লিখিত পরীক্ষা

অনুষ্ঠিত হবে। ফিল্ড স্টাফ পদে ১ লাখ ৬৮ হাজারের বেশি, ফিল্ড অফিসার পদে ২৪ হাজারের বেশি, এডি, সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ও রিসার্চ অফিসারের জন্য ২৫ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী লড়াই করবেন। পদের চেয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই নিয়োগ পরীক্ষায় থাকবে তুমুল প্রতিযোগিতা। এনএসআই একটি সম্মানজনক চাকরি, তাই পরিশ্রম আর কৌশলী হয়ে পড়াশোনা করলে ভালো কিছু অর্জন করা সম্ভব।

লেখক: সহকারী পুলিশ সুপার (৪০তম বিসিএস) ও সাবেক সহকারী পরিচালক (এনএসআই)

অনুলিখন: আনিসুল ইসলাম নাঈম