প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রথম ধাপ জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে হওয়ার কথা রয়েছে। এই অল্প সময়ে প্রার্থীরা কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন, সে-সম্পর্কে আজকের আলোচনা। আজ থাকছে বিষয়ভিত্তিক সাজেশন এবং প্রস্তুতির কৌশল নিয়ে।

পরীক্ষা যেভাবে

সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ধাপ দুটি। প্রথম ধাপ প্রিলিমিনারিতে থাকে ৮০ নম্বর এবং দ্বিতীয় ধাপ ভাইভায় থাকে ২০ নম্বর। প্রিলিমিনারির মান বণ্টন: বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, গণিত-২০, সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান-২০ নম্বর। প্রিলিমিনারিতে মোট ৮০টি প্রশ্ন থাকবে এবং প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ নম্বর। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। ৮০টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সময় থাকবে ৬০ মিনিট। ভাইভার মান বণ্টন: উপস্থিতি-৫, স্মার্টনেস-৫, এসএসসি ও এইচএসসির রেজাল্টের ওপর-৫ এবং প্রশ্নের উত্তর-৫। প্রিলিমিনারি এবং ভাইভার নম্বর যোগ করে ফাইনাল ফলাফল তৈরি করা হবে।

বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ: বাংলায় ২০ নম্বর থাকবে। বিগত বছরের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলা ব্যাকরণ থেকে ১৬-১৭টি আর সাহিত্য থেকে মাত্র ৩-৪টি প্রশ্ন থাকে। ব্যাকরণ অংশ থেকে বাক্য ও বানান শুদ্ধি-২, প্রকৃতি ও প্রত্যয়-২, সমাস-২, কারক-বিভক্তি-১, সন্ধি-১, শব্দ-১, বাগধারা-১, বিপরীত শব্দ-১, এক কথায় প্রকাশ-১। এ ছাড়া ধ্বনি প্রবাদ ইত্যাদি পড়ে রাখবেন। সাহিত্য থেকে কবি/সাহিত্যিকদের উক্তি-২, গানের রচয়িতা-১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ কাজী নজরুল ইসলাম-১। এ ছাড়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জসীমউদ্‌দীন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পত্রপত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশকাল ইত্যাদি ভালো করে পড়বেন।

ইংরেজি: ইংরেজিতে ২০ নম্বরের মধ্যে গ্রামার থেকে ১৮-১৯টি প্রশ্ন থাকে। ১-২টি প্রশ্ন আসে সাহিত্য থেকে। বিগত বছরের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গ্রামার থেকে Parts of Speech Indentification-2, Preposition-2, Right form of verbs-2, Spelling-2, Phrase & Idoms-2, Voice-2, Tense-2, Narration-1, Subject Verb Agreement-1, Synonum-1, Antonym-1, Translastion-1 থাকবে।

সাহিত্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ ৪-৫ জন সাহিত্যিক এবং বিগত বছরের প্রশ্ন সমাধান করলেই হবে।

গণিত: গণিতে ২০ নম্বরের মধ্যে পাটিগণিত থেকে ১০-১২ নম্বর থাকে, বীজগণিত থেকে ৫- ৬, জ্যামিতি থেকে ৩-৪ নম্বর। পাটিগণিতে সংখ্যার ধারণা-২, ঐকিক-২, শতকরা-১, লাভ-ক্ষতি-১, লসাগু-গসাগু-১, বয়স-১, সুদ-কষা-১ থাকে। বীজগণিত থেকে মান নির্ণয়-২, উৎপাদক-১, লগ-১, অনুপাত-১। জ্যামিতি থেকে ত্রিভুজ-১, ক্ষেত্রফল-১ থাকে।

বাংলাদেশ থেকে ১০-১১টি, আন্তর্জাতিক থেকে ৫-৬টি, বিজ্ঞান থেকে ৩-৪টি, কম্পিউটার-১-২টি প্রশ্ন থাকে। বাংলাদেশ থেকে ১৯৪৭-১৯৭১ সালের সব ঘটনা থেকে (ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের খেতাব, সেক্টর, মুজিবনগর সরকার) ৪-৫টি প্রশ্ন থাকবে। সংবিধান-২, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান-১, খেলাধুলা, পুরস্কার-১, কৃষি ও শিল্প-১, ব্রিটিশ শাসন-১, নদ-নদী, দিবস-১, সাম্প্রতিক-১ থাকবে। আন্তর্জাতিক থেকে ভৌগোলিক উপনাম, প্রণালি, সীমারেখা-১, যুদ্ধ, চুক্তি, সম্মেলন, দিবস-১, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সংগঠন-৩, যুক্তরাষ্ট্র/চীন/রাশিয়া/ মিয়ানমার/যুক্তরাজ্য/ জাপান-১ বিজ্ঞান থেকে বিগত বছরের প্রশ্ন পড়বেন।

পড়ার ধরন যেমন হবে

প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার কটি বিষয় আছে এবং কোন বিষয়ে কত নম্বর।

তারপর কোন টপিকস থেকে কত নম্বর সেটি জানতে হবে।

রুটিন করে পড়ুন।

সাজেশনভিত্তিক পড়াশোনা করতে হবে, মানে যেসব টপিকস থেকে প্রতিবছর প্রশ্ন হয়, সেগুলো বারবার পড়তে হবে।

১০-৪৫তম বিসিএসের বিগত বছরের প্রশ্ন সমাধান করতে হবে।

বিগত বছরের সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার সব প্রশ্ন সমাধান করতে হবে এবং বুঝতে হবে যেকোনো টপিকস থেকে প্রশ্ন বারবার আসে।

জব সল্যুশন থেকে ২০২৩ সালের প্রশ্নসহ বিগত ৭-৮ বছরের প্রশ্ন সমাধান করতে হবে।

আপনার দুর্বল দিক খুঁজে বের করে সেটি সমাধান করতে হবে।

বিগত বছরের প্রাইমারির প্রশ্ন বা জব সল্যুশন থেকে যেসব প্রশ্ন মনে রাখতে পারছেন না, সেটি আলাদা করে দাগ দিয়ে রাখেন। যেমন আপনি ১০তম বিসিএসের ১০০টি প্রশ্ন একবার পড়লেন। যেই ১০০টি প্রশ্ন পড়া শেষ হলো, সেই প্রশ্নগুলোর ওপর নিজেই নিজের পরীক্ষা নিন। দেখবেন, একটু আগেই যে প্রশ্নগুলো পড়লেন, এখনই সেই ১০০টি প্রশ্নের মধ্যে ৬টা বা ৮টা বা কিছু প্রশ্নের উত্তর পারছেন না। এবার ওই ৮টি প্রশ্ন আলাদা করে দাগিয়ে রাখবেন এবং সেগুলো তৃতীয় বারের মতো পড়বেন। পুরো জব সল্যুশন একবার করে পড়া শেষ হলে আপনি যেগুলো পারতেন না, তৃতীয় বারের মতো পড়তে হয়েছিল, সেগুলো আবার একবার পড়বেন। এবার দেখবেন যে ১০তম বিসিএসের যে ৮টি প্রশ্নের উত্তর আপনি পারতেন না, এখন তার মধ্যে সবই পারেন। শুধু ২-৩টি পারেন না। এবার আপনি শুধু ওই ২-৩টি প্রশ্ন পড়বেন। এভাবে পড়লে দেখবেন, পুরো জব সল্যুশন থেকে আপনি পারেন না এমন প্রশ্নের সংখ্যা খুবই কম। পরীক্ষার ২-১ দিন আগে শুধু ওই প্রশ্নগুলোই পড়বেন। দেখবেন, আপনার পরীক্ষা ভালো হয়েছে।

কৃষিবিদ এম এ মান্নান, ৩৬তম বিসিএস ক্যাডার

অনুলিখন: আনিসুল ইসলাম নাঈম