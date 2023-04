জুনিয়র শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি (পর্ব-২)

১৭তম নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষা আগামী ৫ মে অনুষ্ঠিত হবে। স্কুল-২ পর্যায়ের জুনিয়র শিক্ষক (সাধারণ) প‌দের জন্য যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের প্রস্তুতি এগিয়ে রাখতে থাকছে বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি ও পরামর্শ। অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচনা করেছেন বিগত নিবন্ধন পরীক্ষায় জাতীয় মেধাক্রমে ৪৫ ও ইংরেজি বিষয়ে তৃতীয় স্থান অধিকারী মো. ম‌মিনুর রহমান।

আজ ইংরেজির ৫০ নম্বরের বিষয়ে কথা বলব—

এই ১ নম্বর প্রশ্নে একটা Comprehensive passage থাকবে। এটার জন্য আপনাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না। ভোকাবুলারি ভালো জানা থাকলে আপনি লিখতে পারবেন। মজার বিষয়, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আপনি এই প‌্যা‌সেজে পাবেন। তাই হতাশ না হয়ে কেবল ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষার হলে প‌্যা‌সেজটি কয়েক বার পড়ে উত্তর করবেন।

এখানে (a) অপশনের passageটি থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে। আপনার উত্তর যেন সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক হয়, সেটা মাথায় রাখতে হবে। এটা ঠিক আমাদের এসএসসি ও এইচএসসিতে আসা ওই সিন ও আনসিন প্রশ্নের মতো। আবার, অপশন (b)-তে আপনাকে একটা সুইটেবল টাইটেল (suitable title) লিখতে বলা হবে। কয়েক বার passageটি পড়ে অতি সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক একটা title দিতে হয়। অর্থাৎ ছোটবেলার ওই কমপ্লিটিং স্টোরির মতো, যেখানে আমরা নিজেরাই আমাদের গল্পের নাম দিতাম। পরিশেষে অপশন (c)-তে passageটি থেকে একটা সামা‌রি (summary) লিখতে বলা হবে। আপনি passageটি কয়েক বার পড়ে অতি সংক্ষিপ্ত একটা সামারি লিখবেন। আপনার সামারি যেন Passage-এর ওয়ান থার্ড হয়। যদি পারেন তাহলে শুরু করবেন নিম্নোক্ত উপায়ে। The given passage in the question tells about.../The passage deals with... অথবা সরাসরি মূল টপিক দিয়ে শুরু করবেন। এসএসসি ও এইচএসসির সামারি লেখার মতো।

২ নম্বর প্রশ্নের এই অংশে মূলত তিনটি বিষয়ের যেকোনো দুটি বিষয় থেকে প্রশ্ন আসবে। এখানে অপশন (a) ও অপশন (b)-তে তিনটি টপিক, Right form of verbs, Articles ও Voice Change অংশ থেকে যেকোনো দুটি বিষয়ে প্রশ্ন আসবে। এই অংশে ভালো করার জন্য আপনি আপনার এসএসসিতে পড়া কোনো ইংরেজি গ্রামার থেকে নিয়মগুলো পড়ে ফেলুন। কঠিন কোনো নিয়মের গ্রামার এখানে আসবে না। তাই আপনাকে এই অংশে ১০ নম্বরের মধ্যে ১০ নম্বরই পেতে হবে। মাথায় রাখবেন, নিবন্ধনের মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কিন্তু গ্রামার অংশে পুরো নম্বর তোলা জরুরি। এই তিনটা টপিকের মধ্যে আপনি দুটি টপিক পরীক্ষায় পাবেন। প্রস্তুতি নিন, যাতে পুরো ১০ নম্বর তুলতে পারেন।

৩ নম্বর প্রশ্নের এই অংশে আপনি Application or Report পাবেন। Application or Report থেকে আপনার বেসিক দুর্বল হলে Application বেছে নিন আর বেসিক স্ট্রং হলে আপনি নিশ্চয়ই Report দেবেন। এই অংশে ভালো করার জন্য আপনি Application-এর ফরম্যাট জেনে নিন আর Report দিতে চাইলে বিগত সালের প্রশ্নের ধরন দেখে ধারণা নিয়ে সমসাময়িক সহজ কিছু বিষয়ের ওপর Report পড়ে নিতে পারেন। আপনি চাকরির পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন, আপনি একদিন শিক্ষার্থীকে এসব শিক্ষা দেবেন, তাই কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে Application কিংবা Report আসবে ভেবে কিছু মুখস্থ করা বোকামি। এখনো সময় আছে, কেবল ধারণা নিন, যাতে পরীক্ষায় নিজের মতো করে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখতে পারেন।

৪ নম্বর প্রশ্নের এই অংশে অপশন (a) ও (b) দিয়ে দুই ধরনের Translation পাবেন। একটা হলো বাংলা বাক্যে থাকবে, তার ইংরেজি লিখতে বলা হবে। আর অপরটিতে একটা বাংলা অনুচ্ছেদ থাকবে, এর বঙ্গানুবাদ করতে বলা হবে। এই অংশে ভালো করার জন্য আপনি Tense সম্পর্কে ভালো ধারণা নিন আর বিগত সালের প্রশ্নগুলো পড়ে ফেলুন। এ ছাড়া বঙ্গানুবাদ অংশের জন্য বাজারের কোনো গাইড বই থেকে অনুশীলন করতে পারেন। আরও ভালো হবে, যদি আপনি এসএসসির কোনো ব্যাকরণ বইয়ে যে বঙ্গানুবাদগুলো দেওয়া থাকে, সেগুলো দেখতে পারেন। একদম সহজ-সরল বাংলার ইংরেজি করতে বলা হয় মূলত।

৫ নম্বর প্রশ্নে বিগত বছরে আসা Paragraphগুলো দেখলে বোঝা যায় এখানে মূলত Descriptive paragraph এবং Cause and effect paragraph আসে। Descriptive paragraph-এর ক্ষেত্রে কোনো একটা টপিক থাকবে, সেই টপিকটি নিয়ে বর্ণনামূলক Paragraph লিখতে হবে। এ জন্য আপনি প্রথমে একটা Topic sentence দেবেন অর্থাৎ আপনার Topic sentence পুরো paragraph-এর মূল বিষয় ফোকাস করবে। তারপর আপনি Bodyতে ওই বিষয়ের বর্ণনা দেবেন এবং শেষে আপনার চমৎকার একটা মন্তব্য দেবেন। অপরদিকে Cause and effect paragraph-এ যে টপিকটা আসবে, সেটাও আপনার জানার মধ্যে। মূলত আপনার টপিকটির বিষয়ে লিখতে গিয়ে আপনি অবশ্যই ওই বিষয়টি কেন ঘটে এবং ওই বিষয় ঘটলে এর প্রভাব কী—সে বিষয়ে ইঙ্গিত করবেন এবং শেষে একটা মন্তব্য দেবেন। আশা করছি, আপনি Paragraph যা-ই আসুক, ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে লিখলে ভালো নম্বর পাবেন। মনে রাখবেন, Paragraph মানেই কিন্তু প্যারা প্যারা করে লেখা নয় বরং একটা বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখা। সুতরাং আপনি এটা চাইলে ৩/৪/৫ পৃষ্ঠা লিখতে পারেন। কোনোভাবেই কিন্তু প্যারা আকারে লেখা যাবে না। আপনি চাইলে, সু‌বিধ‌ার জন্য নিচের paragraphগুলো মুখস্থ করে যেতে পারেন। যেমন—

Drug addiction, Price sprial, The Padma Bridge, An Ideal student, An Ideal Teacher, Democracy, Necessity of Learning English.

মন্তব্য: চাকরির পরীক্ষায় কোনো সাজেশন অনুযায়ী প্রস্তুতি নেবেন না বরং আপনি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত সব বিষয়ে ধারণা নিয়ে পরীক্ষার হলে যাবেন। দেখবেন, নির্দিষ্ট সাজেশন পড়ে পরীক্ষার হলে যাওয়া পরীক্ষার্থীর চেয়ে পুরো সিলেবাসের ওপর ধারণা নিয়ে যাওয়া পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা ভালো হবে।

