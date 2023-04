কেনিয়াতে যিশুর সাক্ষাৎ পেতে উপবাসে বহু মৃত্যু, বাংলাদেশেও ঘটেছিল এমন ঘটনা

কেনিয়াতে যিশুর সাক্ষাৎ পেতে দীর্ঘ উপবাসে মারা যাওয়া প্রায় অর্ধশত মানুষের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। একই স্থানে লাশগুলো পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, আরও অনেক লাশ পাওয়া যাবে। কারণে যেই ধর্মপ্রচারকের নির্দেশে এই উপবাস শুরু হয়েছিল, কমপক্ষে তিনটি গ্রামের মানুষ তাঁর অনুসারী। এটিকে একটি গণআত্মহত্যা বলেই মনে করছে প্রশাসন।

এই ধরনের জনগোষ্ঠীকে বলে ‘কাল্ট’। এরা প্রচলিত ধর্মীয় আচারের বাইরে গিয়ে কঠোর বা সহিংস পন্থা বেছে নেয়। সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের আশায় অথবা অসীমে মিশে যেতে স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দেয়, কখনো কখনো বলি দেওয়ার ঘটনাও ঘটে।

আজ থেকে ১৬ বছর আগে ঠিক এ ধরনেই একটি ঘটনা ঘটেছিল ময়মনসিংহ জেলায়। এক পরিবারের নয়জন সদস্য ট্রেনের নিচে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিশুও ছিল।

ঘটনাকাল ২০০৭ সালের ১১ জুলাই, বেলা ৩টা ১০ মিনিট। জামালপুরের জগন্নাথগঞ্জ স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা জিএম এক্সপ্রেস ২৫৪ লোকাল ট্রেনটি ময়মনসিংহ পৌরসভার কাশর এলাকার ইটখোলায় পৌঁছালে হঠাৎ চালকের নজরে পড়ে রেলপথের বাঁ পাশ থেকে বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ একে অন্যকে ধরাধরি করে রেল লাইনের দিকে আসছে। এরপর তাঁরা রেললাইন ধরে চুপচাপ বসে পড়েন। প্রথমে চালক ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেননি। প্রথমে ভেবেছিলেন তাঁরা হয়তো রেললাইন পার হচ্ছেন। কিন্তু যখন বুঝতে পেরেছেন ততক্ষণে কিছুই করার ছিল না। নয়জনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যায় রেলগাড়ির চাকা।

এরপর চালক ট্রেনটি থামিয়ে দেন। মুহূর্তে শত শত মানুষ জড়ো হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে আসে পুলিশ। স্থানীয়রা জানান তাঁদের পরিচয়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন—মা,২ ছেলে, ৪ মেয়ে এবং ২ নাতি–নাতনি। তাঁরা হলেন—মা হেনা আনোয়ার (৬০), ছেলে আরিফ আনোয়ার (৩০) ও রাহাত আনোয়ার (২২), মেয়ে আক্তারী আনোয়ার (৩৫), মুর্শেদা আনোয়ার (২৭), মুন আনোয়ার ওরফে মবি (৩০) ও শবনম আনোয়ার (১৮), নাতি মৌলা আনোয়ার (৮) এবং নাতনি মৌ আনোয়ার (১০)। রেললাইনের পাশেই তাদের বাড়ি।

এ নিয়ে পরের দিন দেশে সব জাতীয় দৈনিকে শিরোনাম হয়। সারা দেশে তোলপাড় শুরু হয়। সাংবাদিকদের ভিড় লেগে যায় ওই এলাকায়। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের বাড়ি গিয়ে সাংবাদিকেরা দেখতে পান সুনসান নীরবতা। একটি পাকা বাড়ির পাঁচ-ছয়টি কক্ষ। উঠানে কবরের মতো গর্ত। বারান্দায় লাশ নেওয়ার খাট। রান্নাঘরে পড়ে আছে কাটা মাছ ও তরিতরকারি।

বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ বেশ কিছু ডায়েরি ও হাতে লেখা কাগজপত্র উদ্ধার করে। কিছু বাংলায়, কিছু ইংরেজিতে লেখা। ইংরেজিতে একটি ডায়েরিতে লেখা ছিল, ‘আমরা পৃথিবীর একমাত্র পরিবার যারা স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল। মোহাম্মদের আইনের বাইরে এবং সব ধর্মের সব কার্যকলাপের বাইরে। তাহলে আমরা কে? আমরা হলাম আদম।’ ‘সবার উপরে আদম সত্য, জুলুমের বিচারের ব্যবস্থা করিব’—এ ধরনের কথাবার্তা ছিল সেখানে।

পরে পুলিশের বক্তব্য এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এই পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী বা এলাকার লোকজনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আনোয়ার দরবেশ নামে এক লোক ‘আদম ধর্ম’–এর প্রতিষ্ঠাতা দাবি করতেন। নিজেকে আনোয়ার আদম বলে পরিচয় দিতেন। তিনিই তৈরি করেছিলেন এই কাল্ট। তাঁর ছোট ভাই আব্দুল হান্নান সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, তাঁর ভাই (আনোয়ার দরবেশ) হার্ট অ্যাটাকে মারা যাওয়ার পর তাঁর পরিবারের সবাই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকেই তাঁদের আত্মীয়তা নষ্ট হয়ে গেছে।

অবশ্য আনোয়ার দরবেশের বাড়িতে খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো নথিপত্র বা বই পুস্তক পাওয়া যায়নি। স্থানীয় গির্জাতেও তাঁরা কখনো যাননি।

এই আনোয়ার দরবেশের কার্যক্রম সম্পর্কে ওই সময় পত্রপত্রিকায় যেসব তথ্য বেরোয় সেগুলো হলো—সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পরে তিনি ধর্মে মন দেন। এলাকার দরবেশ, ফকির ও পীর বলে ডাকতে শুরু করেন। তবে ধীরে ধীরে চিন্তায় পরিবর্তন আসে। প্রচলিত ইসলাম ধর্মের বাইরে নানা কথা বলতে শুরু করেন তিনি। এ নিয়ে এলাকায় অনেকের সঙ্গে তর্কও হতো প্রায়। এ কারণে একবার লোকজন তাঁকে মারধরও করে। বলতে গেলে এরপরই আনোয়ার একঘরে হয়ে পড়েন। নিভৃতে থাকতে শুরু করেন। স্থানীয় সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন। পরিবারের লোকজন ধীরে ধীরে তাঁর মুরিদ হতে শুরু করে। পরিবারের বাইরেও কয়েকজন মুরিদ ছিলেন বলে জানা যায়।

২০০০ সালের ১১ জুলাই ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা যান আনোয়ার। মৃত্যু পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি আগেই লিখে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘মৃত্যুর পরে আমার কোনো জানাজা দিবা না, গোসল করাবা না, কাফনের কাপড় পরাবা না। যে কাপড় পরে মারা যাব, সেই কাপড়ে সেই অবস্থাতেই আমাকে কবর দিবা। কোনো কবরখানায় আমাকে নিবে না, বাড়ির ভিতরে গর্ত খুঁড়ে আমাকে কবর দিবে। আমার মাথা থাকবে পূর্বে, পা থাকবে পশ্চিমে আর মুখ দক্ষিণ দিকে ঘুরানো থাকবে। যদি অন্য রকমভাবে কবর দাও, তাহলে আমি কঠিন প্রতিশোধ নিব।’

পরিবারের লোকজন সেই নির্দেশনা অনুযায়ীই কবর দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয়দের বাধায় প্রশাসনের উপস্থিতিতে গোসল, কাফন পরানো এবং জানাজা নামাজের পর তাঁকে ইসলামি রীতিতে কবর দেওয়া হয়।

আনোয়ার আদমের জানাজা এবং দাফন নিয়ে জটিলতায় আদম পরিবারটি ক্রমেই আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরিবারটির ওপর নির্যাতন অব্যাহত থাকে। আদম পরিবারের গৃহকর্মী রিনার ভাষ্য মতে, ‘নানা ভাবে তারা ফার্নিচার, টিউবওয়েল চুরি করে নিয়ে গেছে। টয়লেটের দরজা ভেঙে ফেলেছে। বাথরুমের পাইপ নিয়ে গেছে। ওরা বাড়ির ভেতর ঢুকে গাছ কাটার চেষ্টা করেছে।’

এই ঘটনার পর পুরো পরিবার ঢাকায় চলে যায়। বড় ছেলে আরিফ পরিবারের খরচ চালাতেন। কিন্তু তিনি কী করতেন তা স্পষ্ট নয়। অবশ্য ছোট ছেলের ডায়েরিতে খুনের ইঙ্গিত আছে। তিনি লিখেছেন, ‘So who we are? I have already given my and our identity as ‘‘ADAMS’’...We have come to establish the truth and reallity in to the world but our bodies were killed again and again by mohamod’s rules, law and relisions. ’

আনোয়ার আদম মারা যাওয়ার পর বড় ছেলে আরিফ বাবার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হিসেবে ‘আদম ধর্ম’–এর নেতার ভূমিকা পালন করেন। আরিফ সম্বন্ধে তাঁর পরিবারের অত্যন্ত উঁচু ধারণা ছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর ছোট বোন শারমিন ডায়েরিতে লিখেছিলেন—‘‘My brother worked as dean in many 52 international university in Dhaka and in outside. He is extraordinary smart, intelligent and individual and intellectual man I ever met. There is no doubt. He is different. I am very proud to be his sister...My brother left by muhamad’s attacked. ’’

২০০৫ সালে ঢাকায় আরিফ মারা যান নাকি খুন হন সেটিও রহস্য। এরপর পরিবারটি গ্রামে ফিরে যায়। তখন পরিবারের একমাত্র পুরুষ সদস্য রাহাত। সেখানে পরিবারটি কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করত সেটি জানা যায় না। রাহাতের ডায়েরিতে ইংরেজিতে লেখা ছিল, ‘We are the only family in the world that is independent and selfdepanded. We are the only one family in the world that is totally independed and selfdepended and out of mohamod’s rules. , law and relisious activities and relisions. ’

বড় বোন আক্তারী আনোয়ার বাবার প্রতিষ্ঠিত আদম ধর্মের পুরোহিত হয়ে বসেন। মৃত বাবা ও ভাইয়ের আত্মার সঙ্গে কথা বলতে পুরো পরিবার নিয়মিত ধ্যান করত। আক্তারী বেগমের ওপরই বাবার আত্মা ভর করত। তাঁর মুখ দিয়েই আসত বিভিন্ন আদেশ–নিষেধ।

ডায়েরি এবং হাতে লেখা কাগজপত্র অনুযায়ী, তাঁদের বিশ্বাস ছিল—আদম হচ্ছেন বিশ্বের প্রথম মানুষ। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য সব মানুষ আদমেরই অংশ (বনি আদম)। আদম বিভিন্ন সময়ে মারা যান, আবার পরবর্তী সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে আদম হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আনোয়ার আদম। নবী মোহাম্মদের (সা.) অনুসারীদের (শরিয়তপন্থী) তাঁরা ঘৃণা করতেন।

প্রত্যেক সদস্যই মৃত্যুর আগে ডায়েরিতে কিছু না কিছু লিখে গেছেন। অধিকাংশ লেখাই ইংরেজিতে। তবে মায়ের হয়ে তাঁর কথাগুলো লিখে দিয়েছেন মেয়ে। এমনকি দুটি শিশুর কথাও ডায়েরিতে রয়েছে। অবশ্য তাদেরটি কেউ লিখে দিয়ে থাকতে পারে।

মূলত বাবা–ভাইয়ের মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁরা আত্মহত্যারই পরিকল্পনা করছিলেন। বাবা এবং বড় ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তাঁরা এমন ভেবেছিলেন। ডায়েরির লেখাজোখা থেকে তেমনটিই জানা যায়। ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেওয়ার আগে তাঁরা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যারও আয়োজন করেছিলেন।

এই ঘটনা নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল Mental Health, Religion & Culture সাময়িকীতে, ২০১০ সালে এপ্রিল মাসে। ডা. নাসিমা সেলিমের সেই গবেষণাপত্রের শিরোনাম ‘An extraordinary truth? The Adam ‘‘suicide’’ notes from Bangladesh’।

সেখানে ডা. নাসিমা সেলিম লিখেছেন: আনোয়ার আদমের চিন্তাধারায় প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল শরিয়তবিরোধী ধ্যানধারণা। ১৯৯৫ সালে আনোয়ার আদমের চেতনায় যে পরিবর্তন তৈরি হয়েছিল, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে বিভ্রান্তি (Delusion)। পরিবারের প্রত্যেকেই সেই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন, এটিকে বলে Shared Delusion বা যৌথ বিভ্রান্তি।

এ বিষয়ে ডা. নাসিমা সেলিম লিখেছেন: Shared Psychotic Disorder (SPD), referring to a condition where all members of a family share the delusions This is an extremely rare condition, but one that has been found in many different cultures.

এ ছাড়া নাসিমা সেলিম এই রোগকে সম্ভাব্য Folie a` famille বলে চিহ্নিত করেছেন। ‘ফলি এ ফ্যামিলি’ রোগে সাধারণত পরিবারের সদস্যরা অদ্ভুত আচরণ শুরু করে। বিশেষত একজন সদস্যের কোনো অস্বাভাবিক প্রবণতা অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল ২০০৮ সালে সুইডেনে। উরুসুলা এরিকসন নামে এক নারী রাস্তায় ট্রাকের নিচে চাপা পড়ার চেষ্টা করেন। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। একটুপরেই তাঁর যমজ বোন সাবিনা এরিকসনও একইভাবে হাইওয়েতে বের হয়ে গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার চেষ্টা করেন। ভাগ্যক্রমে তিনিও বেঁচে যান। মনোবিদেরা বলেন, তাঁরা ‘ফলি এ ফ্যামিলি’ রোগের শিকার।

এ ছাড়া ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ সদস্যের একটি পরিবার বাড়ি থেকে বের হয়ে ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার দূরে চলে যান। কিন্তু তাদের কোনো উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা ছিল। স্রেফ একজন ভেবেছেন বাড়ি থেকে দূরে গেলেই ভালো! বাকিরাও তাঁকে অনুসরণ করেছেন!