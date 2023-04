নমুনা ভাইভা: গ্রামে গিয়ে ভাঙা চেয়ারে বসতে পারবেন?

সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেছি। ৪০তম বিসিএসে ক্যাডার পছন্দ ছিল বিসিএস (স্বাস্থ্য)। ভাইভার তারিখ ছিল ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২। ভাইবা বোর্ডে আনুমানিক ২০ মিনিটের মতো ছিলাম।

আমি: দরজা খুলে সামনে এগিয়ে গিয়ে স্যারদের আদাব দিই, এরপর চেয়ারম্যান স্যার বসতে বললে আমি ধন্যবাদ দিয়ে বসি। বোর্ডে দুজন চিকিৎসক এক্সটার্নাল স্যার ও চেয়ারম্যান স্যার ছিলেন। (চেয়ারম্যান স্যার মূল সনদগুলো দেখতে দেখতে প্রশ্ন শুরু করলেন)।

চেয়ারম্যান: Tell me something about your hometown in english.

আমি: Thank you sir, Satkhira is the district of south-west extremity of Bangladesh, bordered by the Bay of Bengal at the south. Satkhira is famous for the world's largest mangrove forest Sundarbans, shrimp culture, various sweets and many historical places.

চেয়ারম্যান: ‘ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট’ কেন বলা হয়?

আমি: স্যার, নোনা পানি বা কাদার মধ্যে জন্মানো শ্বাসমূলযুক্ত উদ্ভিদদের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলা হয়। সুন্দরবনে এই জাতীয় উদ্ভিদ সব থেকে বেশি এ জন্যই সুন্দরবনকে ম্যানগ্রোভ বন বলা হয়।

চেয়ারম্যান: আচ্ছা। আপনার নামের পদবির সঙ্গে মিল আছে আপনাদের এলাকায় একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর নাম বলতে পারবেন?

আমি: স্যার, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। (মূলত উনি আমার পাশের জেলার মানুষ ছিলেন)

চেয়ারম্যান: উনি কার সহযোগী ছিলেন জানেন?

আমি: দুঃখিত স্যার, এটা আমার জানা নেই। (জগদীশ চন্দ্র বসু)

চেয়ারম্যান: আপনার মেডিকেল কলেজ যার নামে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা কী ছিল?

আমি: স্যার, মুক্তিযুদ্ধের সময় জেনারেল ওসমানী মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। সে সময় তিনি গণবাহিনী, নৌ কমান্ডো বাহিনী এবং শেষদিকে ছোট একটি বিমানবাহিনী গঠন করেছিলেন।

চেয়ারম্যান: তাঁর পুত্র-কন্যারা এখন কোথায় আছে জানেন?

আমি: স্যার, আমার জানামতে তাঁর কোনো সন্তান নেই, তিনি চিরকুমার ছিলেন।

চেয়ারম্যান: আচ্ছা। আপনি এর আগে ভাইভা দিয়েছেন?

আমি: জ্বি স্যার, ৩৯তম স্পেশাল বিসিএসে ভাইভা দিয়েছিলাম। নন-ক্যাডার পেয়েছিলাম।

চেয়ারম্যান: এবারও যদি আপনি ক্যাডার না হতে পারেন তাহলে কী করবেন?

আমি: স্যার, যদি এবারও ক্যাডার না হতে পারি তবে এটা অবশ্যই খুব কষ্টের হবে আমার জন্য। তবুও হাল ছাড়ব না স্যার। নিজেকে অনুপ্রাণিত করে আবারও পরীক্ষা দেব, যত দিন চাকরির বয়স থাকবে।

চেয়ারম্যান স্যার হাসতে হাসতে এক্সটার্নাল স্যারদের প্রশ্ন করতে বললেন।

এক্সটার্নাল-১: আচ্ছা বলুন তো, একটা রোগী রাতের বেলা হঠাৎ বুকে ব্যথা নিয়ে এল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। আপনি ইমিডিয়েট কীভাবে ম্যানেজ করবেন?

আমি: স্যার আমি প্রথমে রোগীর হিস্ট্রি নেব। এরপর clinically evaluate করব এবং ইসিজি করতে দেব। যদি হার্ট অ্যাটাক মনে হয়, তাহলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যেমন- Oxygen inhalation, Nitroglycerin Spray, Aspirin, Clopidogrel, Statin জাতীয় ওষুধ দিয়ে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলব।

এক্সটার্নাল-১: রোগীর লোকেরা যদি যেতে না চায় তখন কী করবেন?

আমি: স্যার রোগীর নিকট আত্মীয়দের কাউন্সেলিং করব। বুঝিয়ে বলব, যে রোগীর খুব সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। হেলথ কমপ্লেক্সে সিসিইউ বা আইসিইউর ব্যবস্থা নেই। আপনারা দ্রুত জেলা সদর হাসপাতাল বা বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তি হন।

এক্সটার্নাল-১: আচ্ছা। ডায়াবেটিস রোগী কীভাবে ম্যানেজ করবেন? টাইপ-১ ও ২-এর পার্থক্যগুলো বুঝিয়ে বলুন।

আমি: স্যার কারও যদি ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলো থাকে, তাকে OGTT করতে দেব, সঙ্গে HbA1C করাব। এরপর টাইপ অনুযায়ী ইনসুলিন বা ওরাল ড্রাগ দিয়ে চিকিৎসা করব। টাইপ-১ মূলত genetical, absolute deficiency of insulin থাকবে, শৈশবে বা যুবক বয়সে স্বাভাবিক ওজনের মানুষের হয়। টাইপ-২ সাধারণত life style related, relative deficiency of insulin হবে, প্রাপ্ত বয়স্ক বা বার্ধ্যক্যে সাধারণত মেদযুক্ত মানুষের হয়।

এক্সটার্নাল-২: কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের বড় অবদানগুলো কী কী?

আমি: বাংলাদেশ সরকার কোভিড মোকাবিলায় অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো সকলের জন্য অতি দ্রুততার সঙ্গে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা, কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল নির্মাণ ও বিভিন্ন হাসপাতালে কোভিড ইউনিট গঠন করা।

এক্সটার্নাল-২: জরিপ অনুযায়ী সব থেকে কার্যকর কোভিড ভ্যাকসিন কোনটা?

আমি: Fizer-BioNTec স্যার।

এক্সটার্নাল-২: শতকরা কত পারসেন্ট বলতে পারবেন?

আমি: দুঃখিত স্যার। এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। (উত্তর: ৯৫%)

এক্সটার্নাল-২: ভ্যাকসিনের টাইপ বলুন।

আমি: Sir, inactivated vaccines, live-attenuated vaccines (এ দুটোই বলতে পেরেছিলাম)। এ ছাড়া mRNA vaccines, subunit vaccines, toxoid vaccines, viral vector vaccine etc.

এক্সটার্নাল-২: গ্রামে গিয়ে ভাঙা চেয়ারে বসতে পারবেন তো?

আমি: জ্বি স্যার, পারব। বর্তমান সরকারের আমলে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগে বিপুল পরিবর্তন এসেছে এবং ডিজিটালাইজেশন হয়েছে। তবুও আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। তাই স্যার যেমন পরিবেশই হোক, জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করব। (স্যারেরা একে অপরের দিকে তাকালেন)

চেয়ারম্যান: ঠিক আছে, আপনি আসুন। আপনার কাগজগুলো নিয়ে যান।

আমি: ধন্যবাদ স্যার। (সবাইকে আদাব দিয়ে বের হয়ে আসি।)

অনুলিখন: আনিসুল ইসলাম নাঈম