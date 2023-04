আপনার সবচেয়ে ভালো গুণ কী

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পশুপালন বিদ্যায় পড়াশোনা করেছি। বিসিএসে আমার পছন্দক্রম ছিল যথাক্রমে প্রশাসন, পুলিশ, কাস্টমস, অডিট প্রভৃতি। ভাইভা বোর্ডে ১২-১৫ মিনিটের মতো ছিলাম। প্রথমে আমি অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে চেয়ারম্যান স্যার আমাকে মাস্ক খুলে চেয়ারে বসতে বললেন। আমি বসে ধন্যবাদ জানালাম। এরপর শুরু হলো প্রশ্নপর্ব। প্রথমেই চেয়ারম্যান স্যার প্রশ্ন করলেন।

চেয়ারম্যান স্যার: নাম-পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

আমি: (নাম-পরিচয় বললাম)।

চেয়ারম্যান স্যার: আপনি কোন বিষয়ে পড়েছেন?

আমি: পশুপালন বিদ্যা

চেয়ারম্যান স্যার: Who is the pioneer of Animal Husbandry?

আমি: কাজী ফজলুর রহিম।

চেয়ারম্যান স্যার: আপনাদের এই বিষয়ে কোন কোন Animal নিয়ে পড়াশোনা করানো হয়?

আমি: Cattle, Sheep, Goat, Horse ও Poultry নিয়ে পড়াশোনা করানো হয়।

চেয়ারম্যান স্যার: Md. Rubel Hossain, your first choice is BCS Administration. What do you mean by Administration?

আমি: Sir, Administration can be defined as the management of Public Affairs. এ প্রশ্নের জবাবে, স্যার আমার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করেছেন।

এরপর চেয়ারম্যান স্যার এক্সটার্নাল-১ স্যারকে প্রশ্ন করতে বললেন। এক্সটার্নাল-১: একজন ডিসি, ডেপুটি কমিশনার হিসেবে কী কাজ করেন? (এ প্রশ্নের জবাবে স্যার আরও অনেক কিছু যোগ করলেন)

আমি: জেলায় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সব নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এক্সটার্নাল-১: তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন, সেটি কী?

আমি: VIP ও VVIP ব্যক্তিদের সফরের সমন্বয় এবং ব্যবস্থাপনা করেন।

এক্সটার্নাল-১: আপনি যেসব বলছেন সবগুলো তো একই কাজ। তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ করেন সেটি হচ্ছে, Land Tax Collect করা। (Land Tax সংগ্রহের বিষয়টি আমার ভালোভাবেই জানা ছিল, কিন্তু স্যার ডেপুটি কমিশনারের কাজ বলায় আমি এটিকে এড়িয়ে গেছি। কারণ আমি জানতাম, একজন ডিসি District Collector হিসেবে Land Tax Collect করে থাকেন।)

এক্সটার্নাল-১: What is Public Administration?

আমি: Sir, Public Administration can be defined as the management of Public Affairs under the guideline of government.

এক্সটার্নাল-১: Public Administration-এর উদ্দেশ্য কী?

আমি: সরকারের সঙ্গে জনগণের সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

এক্সটার্নাল-১: (দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন) Public Administration-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, জনসেবা নিশ্চিত করা।

এক্সটার্নাল-১: বেসরকারি প্রশাসন বলতে কী বোঝেন?

আমি: ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য যে প্রশাসন গড়ে ওঠে, তাকেই বেসরকারি প্রশাসন বলে।

এক্সটার্নাল-১: বেসরকারি প্রশাসনের উদ্দেশ্য কী?

আমি: প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। স্যার দ্বিমত পোষণ করে বললেন, বেসরকারি প্রশাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা।

এক্সটার্নাল-২: আপনার পছন্দক্রমটা বলেন।

আমি: (প্রশাসন, পুলিশ, কাস্টমস, অডিট—এভাবে একদম শেষ পর্যন্ত বলেছি)।

এক্সটার্নাল-২: Introduce Yourself

আমি: Thank you Sir, I am Md. Rubel Hossain. My father’s name is Md. Abdul Hamid and my mother’s name is Rina Begum. My father is a village doctor and my mother is a housewife. I belong to Nilphamari district but at present I am living in Mymensingh. Sir, in the way to my education journey I started my basic education in my village. I passed SSC from Tangonmari High School, Nilphamari and HSC from Rangpur Govt. College under Dinajpur Board. Sir, I completed my graduation in Animal Husbandry from Bangladesh Agricultural University.

এক্সটার্নাল-২: আপনার সবচেয়ে ভালো গুণ কী বলেন।

আমি: স্যার, আমি যেকোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি। আমি সততার সঙ্গে কাজ করি এবং যে কাজই করি সেটা আমার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে করার চেষ্টা করি।

এক্সটার্নাল-২: আপনার বাসাতো নীলফামারীতে, রংপুর অঞ্চলের বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গান পারেন কি না?

আমি: জি স্যার, পারি।

এক্সটার্নাল-২: আব্বাসউদ্দীনের একটা বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গান বলেন।

আমি: আব্বাসউদ্দীনের কোনো বিখ্যাত গান আমার ওই মুহূর্তে মনে আসছিল না। তাই আমি টেকনিক করে রবীন্দ্রনাথের ‘বাউকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে’ এই গানটি বলেছি।

এক্সটার্নাল-২: ঠিক আছে। কিন্তু ওনার আরেকটি বিখ্যাত গান আছে ‘ও কি গাড়িয়াল ভাই’ এই গানটি বলতে পারবেন কি না।

আমি: সরি স্যার।

এক্সটার্নাল-২: কাজী নজরুল ইসলাম একটি ভাওয়াইয়া গান লিখেছেন, বলতে পারবেন কী সেটা?

আমি: সরি স্যার।

এক্সটার্নাল-২: কাজী নজরুলের যেকোনো একটি কবিতা দুই লাইন আবৃত্তি করেন।

আমি: (আমাকে দুই লাইন বললেও, পরে স্যারের কথামতো ‘কুলি-মজুর’ কবিতার প্রথম আট লাইন আবৃত্তি করেছি।)

এক্সটার্নাল-২: বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে কী বলা হয়েছে?

আমি: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বলা হয়েছে।

এক্সটার্নাল-২: বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদে কী বলা হয়েছে?

আমি: মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এক্সটার্নাল-২: সংবিধানে কয়টি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে?

আমি: ১৮টি

এক্সটার্নাল-২: সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি ও কী কী?

আমি: (চারটি বলেছি, কিন্তু স্যার উত্তর নেননি। উনি বলেছেন, এটা আপনার হয়নি।)

তারপর আমাকে স্যারের কাছে থাকা ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে চলে যেতে বললেন।

আমি মোটামুটি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি, যদিও সব উত্তর তাঁরা নেননি। পুরো সময়জুড়ে চেয়ারম্যান স্যার আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, আসলে আমি কীভাবে জবাবগুলো দিচ্ছি স্যার খেয়াল করছিলেন। স্যাররা আমাকে বিদায় জানালে তাঁদের সালাম দিয়ে আমি বোর্ড থেকে বের হয়ে আসি। আমার কাছে মনে হয়েছে, ভাইভাতে যে প্রশ্নগুলো করা হয় সেটার উত্তরটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উত্তরটা কীভাবে দেওয়া হচ্ছে। কারণ হচ্ছে, ভাইভাতে একজন প্রার্থীর জ্ঞানের গভীরতার পাশাপাশি তাঁর কথা বলার ধরন, প্রকাশভঙ্গি খুব ভালো করে খেয়াল করা হয়, যা ভাইভাতে বেশি নম্বর তুলতেসহায়তা করে।

লেখক: প্রাণিসম্পদ ক্যাডার, ৪০তম বিসিএস, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থনা: এম এম মুজাহিদ উদ্দীন