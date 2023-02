নমুনা ভাইভা: বলুন তো সুশাসনের উপাদান কী কী?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছি। ৪০তম ছিল দ্বিতীয় বিসিএস ভাইভা। এর আগে ৩৮তম বিসিএসে নন-ক্যাডার এলেও যোগদান করিনি। ৪০তম বিসিএসে ক্যাডার পছন্দ ছিল যথাক্রমে বিসিএস পুলিশ, প্রশাসন, শুল্ক ও আবগারি। ৪০তম বিসিএসের ভাইভা হয়েছিল ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে। ভাইভা বোর্ডে আনুমানিক ১৫-১৬ মিনিটের মতো ছিলাম। আমার সিরিয়াল ছিল ৬ নম্বরে।

আমি: দরজা খুলে অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি। এরপর চেয়ারম্যান স্যার এবং এক্সটার্নাল স্যারদের দিকে একবার তাকিয়ে সালাম দিলাম।

চেয়ারম্যান: (কাগজপত্র দেখতে দেখতে বললেন), আপনি যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরিতে আছেন, তাহলে আন্তর্জাতিক থেকে প্রশ্ন করি। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের কোন কোন ঘটনা বাংলাদেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে? (আমি তখন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন একটি অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলাম)

আমি: স্যার, আফগানিস্তানে তালেবানের উত্থান, কোয়াটে বাংলাদেশের যোগদান প্রসঙ্গ ও আমেরিকা-রাশিয়া বাণিজ্যযুদ্ধ—এসব ঘটনা বাংলাদেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

চেয়ারম্যান: আফগানিস্তানে তালেবানের উত্থান বাংলাদেশে এবং এই অঞ্চলে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে?

আমি: বিস্তারিত বর্ণনা করে উত্তর দিলাম। (চেয়ারম্যান স্যার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন)। এক্সটার্নাল-১: বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিনিময় কবে হয়?

আমি: ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই মধ্যরাতে।

এক্সটার্নাল-১: বাংলাদেশের কতটি জেলায় ভারতের ছিটমহল ছিল? আমি: স্যার ৪টি (পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম)।

এক্সটার্নাল-১: বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?

আমি: ১২৯তম বলেছিলাম। (এক্সটার্নাল-১ স্যার মূলত প্রিলির জন্য বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে যা পড়া হয়, সেখান থেকে প্রশ্ন করছিলেন। অনেক দিন ধরে প্রিলির পড়াশোনার বাইরে থাকায়, এই সহজ প্রশ্নটি ভুল করে ফেলি)।

এক্সটার্নাল-২: আপনার প্রথম পছন্দ কী?

আমি: স্যার, বিসিএস পুলিশ।

এক্সটার্নাল-২: পুলিশের সেবা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

আমি: স্যার, আমি ব্যক্তিগতভাবে জীবনে দুবার থানায় গিয়েছিলাম এবং সেখানে যথাযথ সেবা পেয়েছি। আমার কাছে মনে হয় সাধারণ জনগণের মাঝে থানা-ভীতিটা দূর করতে হবে, কোনো বিপদে পড়লে কারও মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি নিজে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে হবে।

এক্সটার্নাল-২: পুলিশের সেবা জনগণের কাছে আরও সহজে কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়?

আমি: স্যার, কমিউনিটি পুলিশিং এবং বিট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে পুলিশের সেবাকে জনগণের কাছে আরও সহজে পৌঁছে দেওয়া যাবে। তবে আমরা অনেকেই বিট পুলিশিং সম্পর্কে জানি না। প্রতিটি থানাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়, যাকে বিট বলে। প্রতিটি বিটের দায়িত্বে নির্দিষ্টসংখ্যক পুলিশ সদস্য রয়েছেন। তাই প্রতিটি এলাকায় বিট পুলিশিংয়ে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের মোবাইল ফোন নম্বর যদি সবার কাছে থাকে, তাহলে যে কেউ যেকোনো বিপদে পড়লে খুব সহজেই পুলিশকে জানাতে পারবে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে জনগণের মাঝে পুলিশের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

এক্সটার্নাল-২: সুশাসনের উপাদান কী কী? আমি: Sir, Can I answer it in English? (ব্যাংক প্রস্তুতির সময় Good Governance ফোকাস রাইটিং পড়েছিলাম, ওই সময় সেটাই মনে আসছিল)

চেয়ারম্যান: ইংরেজিতে উত্তর করলে তো আরও ভালো হয়।

আমি: Participation, Consensus oriented, Transparency, Accountability, Rule of law, Equity, Responsiveness.

চেয়ারম্যান: এক্সটার্নাল-২ স্যারের দিকে তাকিয়ে, ঠিক আছে?

এক্সটার্নাল-২: জি স্যার, অলমোস্ট ঠিক আছে।

এক্সটার্নাল-২: পাটিগণিতের একটি ম্যাথ জিজ্ঞেস করে খাতা-কলম দিলেন।

আমি: সরি স্যার। (ওই সময় মাথায় কোনোভাবেই ম্যাথ ঢুকছিল না)

চেয়ারম্যান: যে কাগজটি বাকি আছে এটা জমা দিয়ে দেবেন, না হলে কিন্তু সুপারিশ করা যাবে না। (ভাইভার একটি কাগজ জমা দেওয়া বাকি ছিল)

আমি: জি স্যার, অবশ্যই।

চেয়ারম্যান: আপনি এবার আসতে পারেন, সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে যান।

আমি: সবাইকে সালাম দিয়ে বের হয়ে এলাম। (ভাইভার সময় ভালো একটি চাকরিতে ছিলাম বিধায় কোনো ধরনের নার্ভাসনেস কাজ করেনি, আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। ভাইভা বোর্ডে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আত্মবিশ্বাসী থাকা এবং স্পষ্ট ভাষায় উত্তর করা। কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানা থাকলে আমতা-আমতা না করে সরাসরি ‘সরি স্যার’ বলে দেওয়াই ভালো)।

অনুবাদ: মো. আরিফুর রহমান

মো. আরিফুর রহমান, সহকারী পুলিশ সুপার, ৪০তম বিসিএস, মেধাক্রম-১৩।