টুইটারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট, বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান

টুইটারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে একটি ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট দেখা যাচ্ছে। অ্যাকাউন্টটির প্রোফাইল পিকচারে প্রধানমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েব ঠিকানাও জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে সতর্ক করে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। সবাইকে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং।

ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টটির পরিচিতিতে লেখা রয়েছে, ‘Current Prime Minister of Bangladesh and daughter of the founding father and first President of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’।

অ্যাকাউন্টের তথ্য অনুযায়ী, এটি খোলা হয়েছে ২০২১ সালের জানুয়ারিতে। আজ শুক্রবার রাত পৌনে ৯টা পর্যন্ত অ্যাকাউন্টটির ফলোয়ার মাত্র ২২টি।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে বলা হয়েছে, ‘লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এই টুইটার অ্যাকাউন্টটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট বলে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি একেবারেই ঠিক নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফেসবুক, টুইটার কিংবা অন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো অ্যাকাউন্ট নেই। এ বিষয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে সবাইকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।’

উল্লেখ্য, আমেরিকান বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্ক মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটার কিনে নেওয়ার পর সাবস্ত্রিপশন ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই (ব্লু ব্যাজ) করার সুযোগ এনেছেন। নির্দিষ্ট ফি দিয়ে যে কেউ অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করতে পারেন। এই সেবা চালুর পর যিশুখ্রিষ্টের নামে অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করার মতো ঘটনাও ঘটেছে!