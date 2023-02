এইচএসসির ফল প্রকাশ আজ

২০২২ সালের শেষে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হবে আজ বুধবার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এই পরীক্ষার ফলাফলের সারসংক্ষেপ তুলে দেবেন শিক্ষামন্ত্রী ও বোর্ড চেয়ারম্যানরা। এরপর বেলা সাড়ে ১১টায় ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

অনলাইনে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ও এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল পাবেন শিক্ষার্থীরা। আর দুপুর সাড়ে ১২টায় রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এইচএসসি ও সমমান



পরীক্ষার ফলাফলসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

যেভাবে ফলাফল জানা যাবে:

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, ঢাকা বোর্ডের ওয়েবসাইট-এ Result কর্নার-এ ক্লিক করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের EIIN এন্ট্রি করে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক Result sheet download করা যাবে। এ ছাড়া ও ওয়েবসাইটে ক্লিক করে রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বরের মাধ্যমে Result sheet download করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। ওয়েবসাইট ছাড়াও ফলাফল প্রকাশের পর এসএমএসের মাধ্যমেও ফলাফল সংগ্রহ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে HSC Board name (first 3 letters) Roll Year টাইপ করে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে। (উদাহরণ: HSC Dha 123456 2022 Send to 16222)। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফলাফল ডাউনলোড করে প্রকাশ করতে হলে ওয়েবসাইটের Result কর্নার-এ ক্লিক করে বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানের EIIN-এর মাধ্যমে ফলাফল ডাউনলোড করা যাবে।

বন্যাসহ বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে যাওয়া এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয় গত ৬ নভেম্বর। এতে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ড ও কারিগরি বোর্ড মিলিয়ে ১২ লাখ ৩ হাজার ৪০৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে ৬ লাখ ২২ হাজার ৭৬৯ জন ছেলে ও ৫ লাখ ৮০ হাজার ৬১১ জন মেয়ে। এ বছর ২ হাজার ৬৪৯টি কেন্দ্র ও ৯ হাজার ১৮১টি প্রতিষ্ঠানে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

এবারও এইচএসসি পরীক্ষা পুনর্বিন্যাস পাঠ্যসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। এইচএসসিতে এবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরীক্ষা না নিয়ে সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে নম্বর দেওয়া হবে।