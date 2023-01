সফটওয়্যার চুরি ঠেকাতে বানানো হয় প্রথম কম্পিউটার ভাইরাস

ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি ভাইরাসের কারণে আমাদের ডিভাইসগুলো সব সময়ই বড় নিরাপত্তা হুমকিতে থাকে। যারা ডিভাইসে অ্যান্টিভাইরাসের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাঁরা হয়তো কিছুটা রেহাই পান।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডিভাইসের তথ্য চুরি কিংবা ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে ভাইরাস বানানো এবং ছড়ানো হয়। তবে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ভাইরাসটি তৈরি করা হয়েছিল সফটওয়্যার চুরি ঠেকাতে!

কম্পিউটার ভাইরাস হলো এক ধরনের প্রোগ্রাম যা ব্যবহারকারীর অনুমতি বা অজ্ঞাতে নিজেই নিজের অনুলিপি তৈরি করতে পারে। কম্পিউটার ভাইরাস বিভিন্নভাবে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের ক্ষতি করতে পারে।

ভাইরাসটি তৈরি করেন ১৯৮৬ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরের দুই ভাই—বাসিত ফারুক আলভি এবং আমজাদ ফারুক আলভি। তাঁরা ভাইরাসটির নাম দেন ‘ব্রেইন’। ভাইরাসটি মূলত ফ্লপি ডিস্কের বুট সেক্টরকে সংক্রমিত করত।

টাইম ম্যাগাজিনকে তাঁরা জানিয়েছিলেন, নিজেদের বানানো মেডিকেল সফটওয়্যারের একটি কপি সুরক্ষা করার জন্য এই ভাইরাসটি বানানো হয়। ভাইরাসটির কারণে ফ্লপি ডিস্ক অবৈধভাবে অনুলিপি করা সম্ভব ছিল না। ভাইরাসে একটি বার্তাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কোনো ডিস্ক সংক্রমিত হওয়া মাত্রই নিম্নলিখিত বার্তাটি প্রদর্শন করত—

“Welcome to the Dungeon © 1986 Basit & Amjads (pvt) . BRAIN COMPUTER SERVICES 730 NIZAM

BLOCK ALLAMA IQBAL TOWN LAHORE-PAKISTAN PHONE: 430791,443248, 280530. Beware of this VIRUS.... Contact us for vaccination...”

এটির বাংলায় ভাষান্তর করলে দাঁড়ায়—

‘অন্ধকূপে স্বাগতম (কপিরাইট চিহ্ন)

১৯৮৬ বাসিত এবং আমজাদ (প্রাঃ) লিমিটেড।

ব্রেইন কম্পিউটার পরিষেবা

৭৩০ নিজাম ব্লক আল্লামা ইকবাল টাউন

লাহোর-পাকিস্তান: ৯১৩৪, ৪৪৩২৪৮, ২৮০৫৩০

এই ভাইরাস থেকে সাবধান। প্রতিষেধকের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন...’

প্রোগ্রামটি মূলত আইবিএম পিসির জন্য একটি হার্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম ট্র্যাক করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। কারণ মানুষ ওই সফটওয়্যার ডিস্কের অবৈধ কপি তৈরি করে বিতরণ করছিল। এই ট্র্যাকিং প্রোগ্রামটি ডিস্কের অবৈধ অনুলিপি বন্ধ করা এবং ডিস্ক ট্র্যাক করার কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রোগ্রামটি কখনো কখনো অ্যাপল ফ্লপিতে শেষ পাঁচ কিলোবাইটে সংরক্ষিত থাকত। এতে ডিস্কে অন্য কিছু আর সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না।

ওই সময়ে ফ্লপি ডিস্কের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে ব্রেন ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছিল।

ভাইরাসটি অবমুক্ত করার পর যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের অন্যান্য জায়গা থেকে দুই ভাইয়ের ফোন নম্বরে প্রচুর কল আসতে থাকে। মেশিন ভাইরাসমুক্ত করার আবেদন করতে বলেন তাঁরা। এত ফোন কল পেয়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন দুই ভাই। ক্ষুব্ধ লোকজনকে তাঁরা বোঝানোর চেষ্টা করেন।

পরে আরেক ভাই শহীদ ফারুক আলভির সঙ্গে ব্রেইন টেলিকমিউনিকেশন লিমিটেড নামে একটি কোম্পানির সঙ্গে ব্রেইন নেট ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়ার ব্যবসা শুরু করেন বাসিত ফারুক আলভি এবং আমজাদ ফারুক আলভি। ব্যবসাটি মূলত পাকিস্তানেই ছিল।

২০১১ সালে, অর্থাৎ ব্রেন ভাইরাস অবমুক্ত করার ২৫ বছর পর, তথ্যপ্রযুক্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান এফ–সিকিউর-এর মিকো হিপ্পোনেন একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। সেটির জন্য আমজাদের সাক্ষাৎকার নিতে পাকিস্তানে যান মিকো।