শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ও পরামর্শ

পরীক্ষাকেন্দ্রে যা নেওয়া যাবে এবং যা নেওয়া যাবে না

বিসিএস পরীক্ষার কেন্দ্রে বই-পুস্তক, সব ধরনের ঘড়ি, মুঠোফোন, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক/ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস, গয়না, ব্রেসলেট ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ সামগ্রীসহ কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবেন না। শুধু অ্যাডমিট কার্ড, কলম, পেনসিল, স্কেল, ইরেজার, শার্পনার এবং গণিত পরীক্ষায় সাধারণ ক্যালকুলেটর (সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যতীত) নিতে পারবেন।

কম প্রস্তুতি নেওয়া পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে

কোনোভাবেই পরীক্ষা না দেওয়ার চিন্তা মাথায় আনবেন না। বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি শুধু পিএসসির দেওয়া সিলেবাসের ওপরই নির্ভর করে না। ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত এযাবৎকালে যা কিছু পড়েছেন, আপনার বেসিক নলেজ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণাসহ অনেক কিছুর ওপরই নির্ভর করে। আপনার পরীক্ষা কেমন হবে, আপনি জানেন না! শেষ সময়ে যতটুকু সম্ভব প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করুন। কে জানে এই পরীক্ষা হয়তো আপনার জীবন পাল্টে দিতে পারে! মনে রাখবেন "When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it." সবার জন্য দোয়া ও শুভকামনা রইল।