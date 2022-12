বিসিএস লিখিত অংশের প্রস্তুতি: ইংরেজি

বিসিএস প্রিলিমিনারি পাসের পর লিখিত পরীক্ষা হয়ে থাকে। প্রিলিমিনারিতে যাঁরা উত্তীর্ণ হন, তাঁরাই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান। ছয়টি বিষয়ের ওপর ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হয়ে থাকে। এ ছাড়া টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য আলাদা নিজস্ব বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়। ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বিসিএস লিখিত প্রস্তুতির বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ তুলে ধরা হলো। আজ থাকছে তৃতীয় পর্ব:

বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ের জন্য মোট ২০০ নম্বর বরাদ্দ থাকে। এর মধ্যে Part-A-তে ১০০ এবং Part-B-তে ১০০ নম্বর থাকে। Part-A-তে মূলত একটা Passage দেওয়া থাকে, যার ওপর ভিত্তি করে ১-৭ নম্বর প্রশ্ন পর্যন্ত উত্তর করতে হয়। Passageটা যেকোনো বিষয়ের ওপর হতে পারে। তবে বিগত বছরগুলোয় বিভিন্ন সাম্প্রতিক ইস্যু, আলোচিত বিষয়, সামাজিক সচেতনতা, সমাজের অনিয়ম ও নানান সমস্যা, যেগুলো পরিবর্তন হওয়া দরকার—এ ধরনের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই এসেছে। Part-B-তে ৮-১০ নম্বর প্রশ্নের জন্য ১০০ নম্বর বরাদ্দ। একটা Eassy লিখতে হয়, যাতে ৫০ নম্বর থাকে। আর একটা ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ এবং বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করতে হয়, দুটিতে মোট ২৫+২৫=৫০ নম্বর থাকে।

সময় ভাগ

উত্তর করার শুরুতে অবশ্যই Part-A লিখে নিতে হবে এবং এর অধীনে দেওয়া ১-৭ নম্বর প্রশ্ন শেষ করে Part-B শুরু করতে হবে। একটার মধ্যে আরেকটা শুরু করা যাবে না।

সিরিয়ালি উত্তর করা উচিত। আর উত্তর করার সময় অবশ্যই সঠিকভাবে সময়কে দুই ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। যেমন ২ ঘণ্টা Part-A-এর জন্য আর ২ ঘণ্টা Part-B-এর জন্য।

Part-A (১০০ নম্বর)

উত্তরের শুরুতেই ১ ও ২ নম্বর প্রশ্ন পড়ে নিতে হবে। তারপর Passageটি পড়তে হবে। এতে ১ নম্বরের যেগুলোর উত্তর চাওয়া হয়েছে, সেগুলো পড়ার সময় দাগিয়ে নেওয়া সহজ হবে। আর ২ নম্বরের শব্দগুলোও চিহ্নিত করে নেওয়া যাবে।

1. Answer the following questions: এখানে ১০টি প্রশ্ন থাকে যার প্রতিটির মান ৩ নম্বর। এই উত্তরগুলো করার জন্য Passageটিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। আর পড়ার সময় আন্ডারলাইন করতে হবে, যেন উত্তর দিতে সুবিধা হয়। কোনোভাবেই হুবহু copy paste করা যাবে না। প্যাসেজের Thematic order এবং coherence বুঝে উত্তর করতে হবে। অতিরিক্ত বড় বা সংক্ষিপ্ত না করাই শ্রেয়।

2. এখানে প্যাসেজ থেকে কিছু শব্দ দেওয়া থাকবে। যেগুলো প্রশ্নে প্যাসেজে আন্ডারলাইন করা থাকবে। উত্তর করতে হবে যে প্যাসেজে ওই শব্দগুলো কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভোকাবুলারি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রতিদিন কিছু সময় ইংরেজি পত্রিকা পড়ে নতুন শব্দগুলো লিখে রেখে সেগুলো পড়লে উপকার পাওয়া যায়। সহজ ও অল্প সময়ে শব্দ আয়ত্ত করতে Saifur's student vocabulary বইটি দেখা যেতে পারে।

3. Parts of speech: এখানে বক্সে ৫টি শব্দ দেওয়া থাকবে। এগুলো কিসে পরিবর্তন করতে হবে তা-ও a-b-c-d-e দিয়ে নির্দেশ দেওয়া থাকবে। আর যেটা চাইবে না তাতে ক্রস দেওয়া থাকবে। সাধারণত Noun, verb বা adjective এ তিনটি পরীক্ষায় আসে। তাই Parts of speech সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে হবে। The principle ( A letter to BCS) English Grammer বইটি পড়েছি, পরীক্ষার্থীরা যেকোনো ইংরেজি Grammar বই দেখতে পারেন।

4. Give Antonym/ Synonym and make sentences with them এখানে ৫টি শব্দ দেওয়া থাকবে।

সাঈদা আক্তার, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ৪০তম বিসিএস, মেধাক্রম ১

অনুলিখন: আনিসুল ইসলাম নাঈম