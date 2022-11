ইংরেজি শিখব কীভাবে?

জাপানিরা তাদের জীবনে ‘কাইজেন’ মেনে চলে। কাইজেন একপ্রকার নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন। একই জিনিস বারবার ছোট ছোট ভাগে অনুসরণ করে বড় দক্ষতা অর্জন করা কাইজেনের মূলকথা। ছোট ছোট পরিবর্তন প্রতিদিন অনুশীলন করলে এটা দীর্ঘমেয়াদি বড় প্রভাব ফেলে। ইংরেজি শিখতেও কাইজেন কার্যকরী হতে পারে। প্রথমেই খুঁজে বের করতে হবে আপনি কীভাবে শিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এরপর নিচের উপায়গুলো থেকে যা-ই ভালো লাগে তাতে সময় ব্যয় করবেন। ইংরেজিকে প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

শুরু করবেন যেভাবে

ইংরেজি যত বেশি শুনবেন, তত বেশি দক্ষ হবেন। তবে শুনবেন শুধুই শেখার উদ্দেশ্যে। ইউটিউবে IELTS Listening Practice লিখলে অনেকগুলো টেস্ট আসবে। এগুলো সময় ধরে অনুশীলন করতে হবে।

স্মার্টফোন হতে পারে উপকারী

আমাদের স্মার্টফোনে সব সময় কয়েকটি অ্যাপ রাখা যায়। অবসর সময়ের অভ্যাসের মতো এগুলো ব্যবহার করতে হবে। Blinkist-এ প্রতিদিন একটা ইংরেজি বইয়ের রিভিউ বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। ১০-১১ মিনিটেই পড়ে ফেলা যায় পুরোটা। তা ছাড়া ইংরেজি The Daily Star, Financial Express, Prothom Alo English, Daily Editorial এই অ্যাপগুলো একটি ফোল্ডারে রাখতে হবে। কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে না গিয়ে পড়ার অভ্যাস করতে হবে, প্রয়োজনে শুনতে হবে। বিদেশি গণমাধ্যমের মধ্যে BBC ও The Independent অ্যাপগুলো ডাউনলোড করে রাখা যায়। এগুলোতে তাদের সংবাদগুলো পড়া যায়। এগুলো নিয়মিত পড়লে ইংরেজি শিখতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না।

ফেসবুকে কী করবেন?

ফেসবুকে ‘World Economic Forum’ নামের পেজটি অনুসরণ করবেন। এখানে কিছু সময় ব্যয় করলে পৃথিবীর সমসাময়িক অনেক বিষয় নিয়ে ইংরেজিতে লেখা অনেক আর্টিকেল পড়তে পারবেন। কিছু ভিডিও থাকে পেজটিতে। এ ছাড়া BBC News পেজটিও কাজে লাগতে পারে।

ইউটিউবের ব্যবহার

ইউটিউবে Learn English with TV Series চ্যানেলটি অনুসরণ করতে বলব। এখানে বিভিন্ন ধরনের ইংরেজি মুভি বা অন্যান্য কনটেন্ট থেকে কীভাবে ইংরেজি শেখা যায় তা সুন্দরভাবে ৭-৮ মিনিটের ভিডিওতে তুলে ধরা হয়। যাতে যে কেউ মজার ছলে ইংরেজি শিখতে পারে। ইংরেজি মুভি দেখতে চাইলে কয়েকটি মুভি দিয়ে শুরু করতে পারেন। ইউটিউবে পাওয়া যায় এ রকম কিছু মুভির নাম, যেমন Jurassic Park, Forest Gump, The Hunger Games, The Kings Speech, The Queen ইত্যাদি। সবার পছন্দ কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য এক রকম হয় না। তাই নিজের খুব ভালো লাগার মুভি দিয়ে শুরু না করলে একসময় বিরক্ত লাগবে। সাবটাইটেল ছাড়া মুভি একাধিকবার দেখা যেতে পারে। পছন্দের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কিছু ব্লগ দেখা যায়। যেমন The Cottage Fairy, Geography now, Smarter everyday, Delish, Vsause ইত্যাদি। এগুলো ঘরের সাজগোজ, ভূগোল, কৃষি, খাবারের মেন্যু কিংবা জানার মতো মজার মজার কিছু বিষয় নিয়ে।

আপনার যে বিষয়ে আগ্রহ আছে সেবিষয়ক vlog দেখবেন এবং তা নিয়মিত চালিয়ে যেতে হবে।

ইংরেজি বইয়ের গুরুত্ব

কিছু সহজ ইংরেজি বই পড়া যায়। Steal like an artist, The old man and the sea, The art of good life, Man's search for meaning, The Alchemist ইত্যাদি। খুব সহজে ভোকাবুলারি শিখতে ভালো সঙ্গী হতে পারে এসএসসি ও এইচএসসির English For Today বই। মনোযোগ দিয়ে বইগুলোর সব অধ্যায় শেষ করতে পারলে একদিকে যেমন অনেক নতুন শব্দ শেখা হবে, তেমনি এগুলোর ব্যবহারও জানা হয়ে যাবে। এ ছাড়া গুগল প্লে স্টোর থেকে ভোকাবুলারি কটিস অ্যাপ নামিয়ে নিয়মিত কুইজের মাধ্যমে অনুশীলন করা যায়।

পডকাস্ট শোনা

গুগল প্লে স্টোর থেকে Google Podcasts নামিয়ে নিজের পছন্দের কোনো বিষয়ে নিয়মিত শোনা যায়। এখানে একটি বিষয় মেনে চলতে হবে। সব সময় নিজের ভালো লাগা টপিকগুলো গুরুত্ব দিতে হবে। Ted Talks Daily শুনতে পারেন মন দিয়ে। জোর করে কখনোই ইংরেজি শিখতে যাওয়া যাবে না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। নিজের পছন্দের বিষয় দিয়েই ইংরেজি শিখবেন। পছন্দের বিষয় খুঁজে বের করতে যদি কিছুদিন সময় লাগে, তবে লাগুক না। একবার ইংরেজিতে মজা পেয়ে গেলে কোন দিক দিয়ে শিখে যাবেন, নিজেই জানবেন না।

মো. মুহিবুর রহমান, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ৩৮তম বিসিএস (ইংরেজি) মেধাক্রম-০২

অনুলিখন: আনিসুল ইসলাম নাঈম