নমুনা ভাইভা: সেক্টর কমান্ডারদের নাম বলুন

অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম এবং সালাম দিলাম।

চেয়ারম্যান স্যার: Sit down, বসার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, what is your name? What is your academic background?

মো. মিলন হোসেন: Thank you sir for providing me the chance to say something about my academic background. My name is MD. Milon hossen. I passed my Dakhil examination from Shinghlal Dakhil Madrasah with GPA-5.00. I passed my HSC examination from Sheik Amanullah Degree College with GPA-5.00. I obtained my BA and MA degree from Dhaka University. My subject was Islamic History and Culture.

চেয়ারম্যান স্যার: What is your district name?

মো. মিলন হোসেন: Sir, Satkhira.

চেয়ারম্যান স্যার: What is your choice list?

মো. মিলন হোসেন: Sir, BCS administration, customs and excise, taxation, Audit and accounts.

চেয়ারম্যান স্যার: Ok. Ok. What is customs?

মো. মিলন হোসেন: Customs is an on-border tax charged on goods or things that you can physically touch either while coming into the country or going out of the country.

চেয়ারম্যান স্যার: Black money কী?

মো. মিলন হোসেন: Black money বা কালো টাকা হলো অবৈধভাবে অর্জিত কিংবা অপ্রদর্শিত টাকা। যে টাকার কর দেওয়া হয়নি।

চেয়ারম্যান স্যার: আপনার ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের জ্ঞান কীভাবে কাস্টমসে কাজে লাগাবেন?

মো. মিলন হোসেন: স্যার, ওমর (রা.) এর ওমরে দিওয়ান, বায়তুল মাল বলতেই....

চেয়ারম্যান স্যার: ওকে আপনি পারবেন। আপনি আগে কোনো চাকরির ভাইভা দিয়েছেন?

মো. মিলন হোসেন: না স্যার, এটাই আমার প্রথম ভাইভা।

তারপর চেয়ারম্যান স্যার এক্সটার্নাল-১ স্যারকে ইশারা করলেন।

এক্সটার্নাল-১: আপনার বিভাগ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কাকে বলে?

মো. মিলন হোসেন: মানুষের আচার-আচরণের সমষ্টিকে সংস্কৃতি বলে।

এক্সটার্নাল-১: সংস্কৃতি আর সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য কী?

মো. মিলন হোসেন: সংস্কৃতি হলো মানুষের আচার-আচরণের সমষ্টি আর সভ্যতা হলো জীবন প্রণালির বাহ্যিক রূপ।

এক্সটার্নাল-১: কোন খলিফা সবচেয়ে বেশি রাজ্য জয় করেন?

মো. মিলন হোসেন: স্যার, হজরত ওমর (রা.)।

এক্সটার্নাল–১: অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল? এবং বর্তমানে কোথায়?

মো. মিলন হোসেন: রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল, বর্তমানে এটি তুরস্কে অবস্থিত।

এক্সটার্নাল-১: ইসলামি আইনের উৎস কী?

মো. মিলন হোসেন: কোরআন, হাদিস।

এক্সটার্নাল–১: ওসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ কী ছিল?

মো. মিলন হোসেন: স্যার, প্রশাসনে আত্মীয়করণ, সরকারি জমি ব্যবহার, অর্থ অপচয় ইত্যাদি।

এক্সটার্নাল-২: আপনার বাড়ি তো সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা কত নম্বর সেক্টরে ছিল?

মো. মিলন হোসেন: স্যার ৮ নম্বর ও ৯ নম্বর সেক্টরে।

এক্সটার্নাল-২: সেক্টর কমান্ডারদের নাম বলুন?

মো. মিলন হোসেন: ৮ নম্বর সেক্টরে ছিলেন মেজর ওসমান চৌধুরী, মেজর এম এ মঞ্জুর, ৯ নম্বর সেক্টরে ছিলেন মেজর এম এ জলিল।

এক্সটার্নাল-২: মুজিব বর্ষ কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত?

মো. মিলন হোসেন: ২০২০ সালের ১৭ মার্চ-২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত, পরবর্তীকালে ১৬ ডিসেম্বর করা হয়।

এক্সটার্নাল–২: আশ্রয়ণ প্রকল্প কী? এখানে কি দুর্নীতি হচ্ছে?

মো. মিলন হোসেন: সরকার গৃহহীন মানুষের বাসস্থানের যে ব্যবস্থা করছে তা-ই আশ্রয়ণ প্রকল্প। জি স্যার, দুর্নীতি হচ্ছে, তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতি কঠোরভাবে দমন করছেন।



এক্সটার্নাল-১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ বলুন?

মো. মিলন হোসেন: ১. একটি বাড়ি একটি খামার, ২. আশ্রয়ণ প্রকল্প, ৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ,

৪. নারীর ক্ষমতায়ন, ৫. ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, ৬. সামাজিক নিরাপত্তা...

এক্সটার্নাল-২: ওকে ওকে, বাংলাদেশে গৃহহীন কত শতাংশ?

মো. মিলন হোসেন: সরি স্যার, জানা নাই।

এক্সটার্নাল-২: আপনার এলাকার মুক্তিযুদ্ধের একটি কাহিনি বলুন?

মো. মিলন হোসেন: একটি ঘটনা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, সেটা বললাম। আরও কিছু প্রশ্ন ছিল কিন্তু মনে নেই।

চেয়ারম্যান স্যার: আপনি কাগজপত্র নিয়ে এবার আসতে পারেন।

মো. মিলন হোসেন: কাগজপত্র নিয়ে সালাম দিয়ে চলে এলাম।

লেখক: ৪০তম বিসিএস সাধারণ, শিক্ষা ক্যাডার

অনুলিখন: মোছা. জেলি খাতুন