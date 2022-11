‘ও গাড়ি ভেঁপু থামাও, আমাকে পড়তে দাও’

খিলগাঁও স্টাফ কোয়াটার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে শব্দদূষণ বিষয়ক এক ব্যতিক্রমী জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্প্রতি আয়োজিত এই ক্যাম্পেইনে শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে যানবাহন চালক ও জনসাধারণকে সচেতন করা হয়। ক্যাম্পেইনে শব্দদূষণ সংক্রান্ত চমৎকার সব স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে বিদ্যালয়টির শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

প্ল্যাকার্ডে লেখা স্লোগানের মধ্য— ‘ও গাড়ি ভেঁপু থামাও, আমাকে পড়তে দাও’, ‘আমাকে মানুষ হতে দাও, তোমার ভেঁপু এখন থামাও’, ‘তোমাদের একটু ইচ্ছে, আমাদের পড়তে দিচ্ছে’, ‘ভেঁপু নয়, আমাদের হবে জয়’ বা ‘Don’t Honk. Let me read and write’ ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইনে খিলগাঁও স্টাফ কোয়াটার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে মতিঝিল টিআরসির ইনস্ট্রাক্টর ও সহকারী ইনস্ট্রাক্টর যথাক্রমে খালেদা ফারহানা ও সাদেকা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া সামাজিক সংগঠন পল্লীমা সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাফিজুর রহমান ময়না, সাধারণ সম্পাদক এরশাদ মনসুর, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আউয়াল কামরুজ্জামান ফরিদ, শহীদ বাকি স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক আনিসুল হোসেন তারেক, বুকমার্ক এর কর্ণধার ফয়সাল প্রমুখ।

খিলগাঁও স্টাফ কোয়াটার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জনাব ওয়াহিদা নার্গিস বলেন, ‘শব্দদূষণের ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শ্রেণির পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত, শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি, ডিমেনশিয়া প্রভৃতি হয়ে থাকে।’

শব্দদূষণের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক ও তা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব হাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, শব্দদূষণের প্রতিবাদে আজ আমাদের এখানে দাঁড়ানো। সকলে সচেতন হলেই শব্দদূষণ কমবে।